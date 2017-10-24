Центризбирком закончил обработку отчетов об итогах голосования на президентских выборах со всех участков. ЦИК отменил итоги голосования на восьми участках, данные о допущенных на них нарушениях передадут в милицию.
В пресс-службе Центризбиркома сообщили, что после обработки отчетов со всех участков, на восьми из них были отменены результаты голосования.
Члены ЦИКа обнаружили несоответствие — количество бюллетеней оказалось больше числа проголосовавших.
Были признаны недействительными итоги голосования на следующих участках:
- №2118 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 577 бюллетеней)
- №2119 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 259 бюллетеней)
- №2120 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 126 бюллетеней)
- №2126 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 85 бюллетеней)
- №7269 Сокулукского района Чуйской области (разница в 55 бюллетеней)
- №5180 Кара-Суйского района Ошской области (разница в 48 бюллетеней)
- № 9036 МИД КР в Анкаре, Турция (разница в 9 бюллетеней)
- №1243 в Бишкеке (разница в 2 бюллетеня)
Участковые комиссии, которые допустили нарушения, были расформированы, а все материалы по нарушениям переданы в правоохранительные органы.
В ЦИКе закончили ручную обработку и подсчет итогов голосования 18 октября. По закону итоги голосования устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов.
По итогам голосования, победу на выборах одержал кандидат от провластной Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,75% голосов избирателей. Его главный соперник — Омурбек Бабанов — набрал 33,7% голосов. Третье место занял Адахан Мадумаров, получив 6,55% голосов.
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