Центризбирком закончил обработку отчетов об итогах голосования на президентских выборах со всех участков. ЦИК отменил итоги голосования на восьми участках, данные о допущенных на них нарушениях передадут в милицию.

В пресс-службе Центризбиркома сообщили, что после обработки отчетов со всех участков, на восьми из них были отменены результаты голосования.

Члены ЦИКа обнаружили несоответствие — количество бюллетеней оказалось больше числа проголосовавших.

Были признаны недействительными итоги голосования на следующих участках:

№2118 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 577 бюллетеней)

№2119 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 259 бюллетеней)

№2120 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 126 бюллетеней)

№2126 Сузакского района Джалал Абадской области (разница в 85 бюллетеней)

№7269 Сокулукского района Чуйской области (разница в 55 бюллетеней)

№5180 Кара-Суйского района Ошской области (разница в 48 бюллетеней)

№ 9036 МИД КР в Анкаре, Турция (разница в 9 бюллетеней)

№1243 в Бишкеке (разница в 2 бюллетеня)

Участковые комиссии, которые допустили нарушения, были расформированы, а все материалы по нарушениям переданы в правоохранительные органы.

В ЦИКе закончили ручную обработку и подсчет итогов голосования 18 октября. По закону итоги голосования устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов.

По итогам голосования, победу на выборах одержал кандидат от провластной Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,75% голосов избирателей. Его главный соперник — Омурбек Бабанов — набрал 33,7% голосов. Третье место занял Адахан Мадумаров, получив 6,55% голосов.

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