Генпрокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц Таш-Добонского айыльного округа, которые продали один гектар земли за 300 тысяч сомов. Реальная стоимость участка составляет 18 млн сомов.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что чиновники Таш-Добонского айыльного округа Аламудунского района Чуйской области провели в декабре 2011 года «формальный» конкурс и предоставили один гектар земли в пользование на 49 лет.

Затем руководство айыльного округа «незаконно» продало участок в частную собственность за 300 тысяч сомов под строительство.

В конце декабря 2014 года владелец перепродал земельный участок другому гражданину.

Как сообщает Генпрокуратура, согласно независимой оценке, рыночная стоимость участка земли составляет 18 млн 426 тысяч сомов.

«Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц Таш-Добонского айыльного округа государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 18 млн сомов», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Главный надзорный орган возбудил дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Расследованием уголовного дела будет заниматься Финансовая полиция.

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