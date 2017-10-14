Дальневосточный окружной военный суд приговорил 23-летнего кыргызстанца к 4 годам тюрьмы за вербовку людей в ряды ИГИЛ.

Суд посчитал, что в Хабаровске кыргызстанец «умышленно» склонял людей присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» и призывал к священной войне против «неверных».

Его приговорили к четырем годам тюрьмы общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Задержания кыргызстанцев в России

В петербургском метро 3 апреля произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек.

Следственный комитет России утверждает, что исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который погиб при взрыве. Братья Акрам и Аброр Азимовы обвиняются в организации теракта.

После этого случая задержания уроженцев Центральной Азии, в том числе и кыргызстанцев, участились по всей России.

Так, в Санкт-Петербурге по обвинению в вербовке в террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» были арестованы шесть кыргызстанцев и два узбекистанца.

В июле 2017 года за вербовку к шести годам лишения свободы был приговорен кыргызстанец Лачинбек Хакимов, которого российская полиция уже задерживала и ранее за хранение оружие. Хакимов пытался завербовать двух жителей Астрахани в ИГИЛ.

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