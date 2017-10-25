Житель Бишкека насмерть сбил троих человек на трассе близ села Чок-Тал в Иссык-Кульской области. Одной из погибших оказалась двухлетняя девочка.

По данным милиции, авария произошла вечером 24 октября в селе Чок-Тал. Наезд на двух девушек и двухлетнюю девочку совершил 32-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер».

Все трое скончались на месте. Милиция Иссык-Кульской области водворила водителя в изолятор временного содержания на двое суток, сейчас ведется расследование.

По словам самого водителя, он не превышал скорость. Экспертиза показала, что в его крови не был обнаружен алкоголь.

Тела погибших доставили в морг Иссык-Кульской районной больницы.

По теме: