Житель Бишкека насмерть сбил троих человек на трассе близ села Чок-Тал в Иссык-Кульской области. Одной из погибших оказалась двухлетняя девочка.
По данным милиции, авария произошла вечером 24 октября в селе Чок-Тал. Наезд на двух девушек и двухлетнюю девочку совершил 32-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер».
Все трое скончались на месте. Милиция Иссык-Кульской области водворила водителя в изолятор временного содержания на двое суток, сейчас ведется расследование.
По словам самого водителя, он не превышал скорость. Экспертиза показала, что в его крови не был обнаружен алкоголь.
Тела погибших доставили в морг Иссык-Кульской районной больницы.
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