Верховный суд обязал капитана Госкомитета нацбезопасности выплатить два миллиона сомов в пользу государства. Его признали виновным в избиении военнослужащего.

Капитан ГКНБ Нурлан Аралбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и избиении военнослужащего.

По решению суда, Аралбаев должен выплатить штраф в два миллиона сомов в пользу государства.

Однако по версии адвоката Аралбаева, потерпевшего солдата никто не избивал — солдат сам пришел к офицеру и напал на него первым.

«Командиру роты пришлось обороняться. При нем был служебный пистолет, и офицер боялся, что солдат может отобрать у него оружие», — сказал адвокат.

Адвокат также добавил, что солдат вел себя не по уставу. «Он не слушался других офицеров и огрызался», — добавил юрист.

Инцидент с избиением военнослужащего произошел в январе 2016 года в войсковой части №64479 ГКНБ.

В ходе внутреннего расследования, проведенного службой собственной безопасности ГКНБ, было принято решение об отстранении капитана Аралбаева от работы.