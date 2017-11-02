Госкомитет нацбезопасности вызвал двух активных участников митинга в Таласе, где протестующие требовали извинений от президента Алмазбека Атамбаева.

Повестки от ГКНБ пришли лидеру движения «Жаны муун» Айбеку Бузурманкулову и участнику митинга Торокану Жунусбекову.

Бузурманкулов сказал в интервью изданию 24.kg, что вызов в спецслужбу связан с митингом в Таласе, который планируют провести 3 ноября. На нем, как и на митинге, прошедшем 29 октября, участники будут требовать извинений от президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности настаивает на том, что вызвала обоих активистов «для проведения следственных мероприятий в рамках ранее возбужденных уголовных дел по массовым беспорядкам».

В конце октября в центре Таласа прошел митинг недовольных высказыванием Атамбаева. Ранее президент сказал, что ему было «стыдно» за митингующих после выборов в Таласе, которые отказались слушать строки эпоса «Манас», которые хотел процитировать полпреда правительства Даир Кенекеев.

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата, молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Атамбаев.

Позже руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

Митинг в поддержку Бабанова

Около 500 жителей Таласа вышли на митинг в поддержку проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова 16 октября.

Штаб политика отрицал, что имеет отношение к организации митинга.

С митингующими встретился полпред правительства в Таласской области Дайыр Кенекеев, который призвал демонстрантов подчиниться президенту и разойтись.

В ответ митингующие освистали полпреда, подняли шум и крики.

Прекратить акцию протеста призвал и брат Омурбека Бабанова Копжашар.

«Омурбек Токтогулович сказал свое слово. Увидев вас, я специально сюда пришел. Я думаю, нам нужны чистые выборы. Мы придем к власти только законным путем и митинги не наш путь», — сказал он.

Митингующие разошлись ближе к вечеру.



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