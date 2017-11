Участницы конкурса красоты Мисс Перу-2017 вместо традиционного зачитывания параметров своего тела рассказали ужасающую статистику насилия над женщинами.

Традиционно, на одном из этапов конкурса участницы выходят к микрофону и озвучивают параметры своего тела (бюст, талия, бедра). В этом году девушки решили прервать эту традицию, и, воспользоваться возможностью, рассказать об ужасающей статистике насилия в отношении женщин в Перу.

«Меня зовут Камила Каникоба и я представляю Лиму. Мои параметры: 2 220 случаев убийства женщин зафиксированы в моей стране за последние девять лет», — сказала первая участница, подошедшая к микрофону.

Согласно данным, озвученным другой участницей, каждые 10 минут из-за сексуальной эксплуатации в Перу умирает одна девочка. Кроме того, 70% всего женского населения страны, являются жертвами нападений на улице.

«Более 25% девочек и подростков подвергаются насилию в своих школах», — сказала Альмендра Маррокин из Каньете.

Латиноамериканские конкурсы красоты постоянно подвергаются критике за сексистское изображение женщины.

В этом году конкурс организовывала бывшая королева красоты Джессика Ньютон. Она решила посвятить мероприятие расширению прав и возможностей женщин.

«К сожалению, многие женщины об этом не знают, и они считают, что это единичные случаи», — прокомментировала Ньютон. Она также сказала, что пять участниц конкурса сами являются жертвами насилия, в том числе изнасилования.

Однако участницы не только рассказывали о гендерном неравенстве в стране, но и предлагали решения проблемы.

Romina Lozano is the new Miss Peru! Congratulations to her pic.twitter.com/lCIRPYdCzu

— PageantsNews (@PageantsNEWS) October 30, 2017