Депутаты парламента приняли в третьем чтении поправки об ужесточении наказания за «половое сношение, мужеложство и лесбяинство» с несовершеннолетними. Теперь такие уголовные дела будет невозможно закрыть за примирением сторон.

Парламентарии 2 ноября единогласно проголосовали за ужесточение наказания за «половое сношение» с несовершеннолетними.

Согласно поправкам, максимальный срок лишения свободы за сексуальную связь с несовершеннолетним увеличили с трех лет до пяти.

За сексуальную связь с малолетними детьми теперь могут посадить в тюрьму от пяти до восьми лет. Раньше максимальным сроком заключения был и пять лет лишения свободы.

Также обвиняемого могут бессрочно лишить права заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

Согласно поправкам, подобные уголовные дела будет невозможно закрыть за счет примирения сторон. Также к осужденным по этим статьям не будет применяться различные амнистии.

Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент.

В ноябре 2016 года президент подписал поправки в Семейный и Уголовный кодексы, которые запрещают нике с несовершеннолетними.

За несоблюдение этих норм родителям несовершеннолетнего лица, совершеннолетнему супругу и священнослужителям, которые провели нике, грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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