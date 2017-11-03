Центральное разведывательное управление США опубликовало файлы, обнаруженные на компьютере бывшего лидера террористической группировки «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Среди файлов на компьютере оказались аниме, мультфильмы и вирусные ролики с Youtube.

Американские спецслужбы опубликовали 470 тысяч файлов с жесткого диска компьютера бин Ладена, найденного в его убежище в Абботтабаде.

На компьютере бывшего лидера террористов «Аль-Каиды» хранились мультфильмы «Цыпленок Цыпа», «Тачки», «Три мушкетера», а также несколько серий «Тома и Джерри».

Также среди файлов обнаружили вирусные видео с Youtube, где младенец кусает старшего брата за палец и смешные ролики про кошек.

На компьютере бен Ладена были видеоролики про вязание и компьютерная игра Final Fantasy VII.

В архивах бен Ладена нашли три документальных фильма про него же самого, а также фильм о том, что теракт 11 сентября 2001 года организовали американские власти.

Среди личных видеозаписей лидера террористов была запись со свадьбы Хамзы, которого бен Ладен считал сыном.

Хамзу бен Ладена называли преемником отца на посту лидера «Аль-Каиды».

Усама бен Ладен — основатель и лидер первой международной террористической организации «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и ряд других атак на военных и мирное население.

Бен Ладен был убит 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде американскими военными.

Фото: Фоттон

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