Протестующие в Таласе требуют извинений от президента Алмазбека Атамбаева за «грубые высказывания» в их адрес. Ранее Атамбаев заявил, что ему было «стыдно» за митингующих после выборов в Таласе, которые отказались слушать строки эпоса «Манас» в исполнении полпреда правительства.

Обновлено в 17:30

По информации издания Азаттык, митингующие в Таласе разошлись.

Ранее у здания Таласской областной администрации собралось около 300 человек, которые требовали извинений от главы государства за его слова о том, что таласцам должно быть стыдно за отказ слушать строки эпоса «Манас».

Митингующие вышли с плакатами, на которых было написано «Кыргыз элинин намысы бардыгынан жогору» («Выше всего – честь кыргызского народа») и «Манастын урпактарын экиге бөлбөгүлө» (не делите потомков Манаса).

До того таласские аксакалы провели в Бишкеке пресс-конференцию, на которой назвали слова Атамбаева «обидными».

«То, что сказал Алмазбек Атамбаев, очень обидно для нас. Мы всегда были патриотами, выступали за единство Кыргызстана. Мы хотим напомнить, что и таласцы, и ошане, и нарынцы, и чуйцы являются предками Манаса», — заявил один из аксакалов Торобек Кешенбаев.

Критика Атамбаева в адрес житилей Таласа

Глава государства, выступая перед президентскими стипендиатами 18 октября сказал, что был «расстроен», когда таласцы на митинге в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова не дали полпреду правительства по Таласской области Даиру Кенекееву зачитать слова из эпоса «Манас».

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата, молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Атамбаев.

Позже Руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга в Таласе, прошедшего 16 октября, должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

Фото на главной: «Спутник», Кунболот Момоконов

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