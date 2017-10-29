Жертвами взрывов и атаки боевиков в Могадишо, столице Сомали, стали не менее 25 человек, но их число может вырасти. Боевиками был захвачен отель, в котором должно было заседать правительство.

Первый взрыв прогремел в субботу 28 октября — автомобиль со смертником врезался в отель, который находится в 60 метрах от президентского дворца.

Второй взрыв прогремел у бывшего здания парламента, там также взорвалась машина.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Аш-Шабаб».

В отеле должно было заседать правительство, потому в нем находились десятки чиновников, в том числе и министры.

Отель хорошо охранялся, но после взрыва в него проникли и заняли боевики.

Борьба за отель продолжалась до утра воскресенья, 30 человек удалось спасти во время осады — в том числе одного министра.

Еще 20 человек оставались под контролем боевиков и пока неизвестно, живы ли они.

Полиция осматривает помещения отеля. Агентство «Ассошиэйтед пресс» сообщает, что в отеле среди убитых боевиками есть женщины и дети, в том числе новорожденный младенец.

Как сообщает «Рейтер», президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что теракт «совершен с целью внушить страх людям, которые ​продемонстрировали единство после атаки две недели назад».

Ранее, 14 октября произошел один из крупнейших терактов в Сомали, жертвами которого стали 358 человек.

Возле отеля «Сафари» на оживленной улице взорвались два автомобиля.

После произошел еще один взрыв в одном из кварталом Сомали.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт. Однако власти Сомали обвинили в атаке группировку «Аш-Шабаб».

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