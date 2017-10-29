На церемонии награждения сотрудников силовых ведомств сын президента Бердымухамедова получил медаль за особые заслуги перед отечеством. Награда носит имя его дедушки — Мяликгулы Бердымухамедова.

Церемония награждения прошла в Ашхабаде 27 октября — в день независимости Туркменистана.

Сотрудников силовых ведомств награждали медалями за особые заслуги перед Туркменистаном.

Медали носили имя Мяликгулы Бердымухамедова — отца президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Издание «Хроники Туркменистана» пишет, что среди награжденных был и сын президента Сердар, которому на церемонии присудили звание подполковника.

Однако пресс-служба президента и государственные СМИ не указывают в списке награжденных Сердара Бердымухамадова.

Сердар — единственный сын президента. С 2016 года он является депутатом парламента. Сейчас он к тому же возглавляет парламентский комитет по законодательству.

Ранее он работал на разных должностях в некоторых министерствах. Он был руководителем департамента МИДа Туркменистана по связям с иностранными СМИ.

Гурбангулы Бердымухамедов — президент Туркменистана, который возглавил страну в 2007 году после смерти первого главы государства — Сапармурата Ниязова.

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