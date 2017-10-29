Президент Курдистана Масуд Барзани, занимавший пост с 2005 года, собирается уйти в отставку спустя месяц после референдума о независимости региона от Ирака.

Президентский срок 71-летнего Масуда Барзани истекает 1 ноября, и он не собирается продлевать срок своего правления (хотя уже делал это дважды — в 2013 и 2015 годах).

В парламенте иракского Курдистана должны объявить о его отставке.

Перед уходом Барзани предложил провести реформу власти. Он считает, что президентские полномочия можно разделить между правительством, парламентом и судебной системой.

Ранее, в сентябре 2017 года, в Курдистане прошел референдум о независимости региона от Ирака.

Более 90 процентов населения проголосовало за независимость Курдистана, но иракские власти и страны-соседи не признали итоги референдума.

Багдад потребовал обнулить его результаты, а после иракские войска пошли в наступление и отбили у курдских отрядов пешмерга нефтеносную провинцию Кикрук.

Киркук не входит в автономную область Курдистан, однако там живет множество курдов, которые считают эту территорию своей исторической родиной.

Госдеп США призвал правительство Ирака успокоить ситуацию в регионе мирным путем, избегая вооруженных столкновений с местным населением.

Курдские власти предложили Багдаду провести переговоры, но премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отклонил предложение. Тем не менее, он приостановил военную операцию в Кикруке.

Курды — это этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке, северной Сирии.

Курды — один из крупнейших народов без собственного государства. По приблизительным подсчетам, на всем Ближнем Востоке проживают более 25 млн курдов.

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