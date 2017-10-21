Иракские войска захватили последний район провинции Киркук, в котором проживали курды. Власти Ирака пытаются вернуть контроль над автономным Курдистаном, который на референдуме в сентябре 2017 года проголосовал за независимость своего региона.

Жертв удалось избежать из-за того, что местные жители до нападения иракской армии бежали в Эрбилю, столицу автономной области Курдистан.

Курдские чиновники заявили, что из района бежали десятки тысяч человек.

Между иракскими войсками и курдскими отрядами пешмерга уже было несколько столкновений. Хотя до проведения референдума о независимости Курдистана армия и курдские отряды вместе отбивали Мосул и другие иракские города у боевиков ИГИЛ.

Власти Ирака хотят вернуть контроль над курдскими территориями, на которых находятся месторождения нефти.

Киркук не входит в автономную область Курдистан, однако многие курды считают эту территорию своей исторической родиной.

Госдеп США призывает правительство Ирака успокоить ситуацию в регионе мирным путем, избегая вооруженных столкновений с местным населением.

Референдум о независимости Курдистана

Референдум о независимости иракского Курдистана прошел 25 сентября.

Более 90 процентов населения Курдистана проголосовало за самостоятельность региона.

Власти Ирака не признают итоги референдума и призывают мировое сообщество не покупать курдскую нефть.

Курды — это этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке, северной Сирии.

Курды — один из крупнейших народов без собственного государства. По приблизительным подсчетам, на всем Ближнем Востоке проживают более 25 млн курдов.

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