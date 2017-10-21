В польском городе Сталёва-Воля на юго-востоке Польши мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, один человек погиб и восемь ранены.

По словам очевидцев, молодой мужчина с ножом нападал на людей со спины.

Мужчина успел убить 50-летнюю женщину и ранить еще восемь человек, пока его не обезвредили сами посетители супермаркета.

Два подростка находятся в критическом состоянии.

Несмотря на то, что большинство людей в магазине в панике начали прятаться, некоторые повалили нападавшего на землю, а после передали полиции.

Полиция установила личность мужчины — он оказался 27-летним местным жителем с психическим расстройством.

«Известно, что он лечился от психический расстройства. Нападение на людей возможно было вызвано его плохим психическим состоянием», — сообщил глава местной полиции.

Установлено, что нападавший не был пьян. У него взяли анализ крови, чтобы проверить на наличие других веществ.

Пока нападение не называют терактом.

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