В 24 штатах Бразилии арестовали 108 человек, у каждого из задержанных была обнаружена детская порнография. Среди арестованных есть отставные полицейские, государственные служащие и представители молодежных футбольных клубов.

Полгода расследований бразильских спецслужб при помощи иммиграционных служб США и Европы вылились в масштабную спецоперацию полиции.

По всей Бразилии были арестованы 108 человек, у которых были найдены порнографические изображения детей.

При расследовании обнаружили более 150 000 кадров, которые содержат порнографические сцены с детьми.

Эти материалы выкладывались в интернет на закрытых сайтах, которые не находили поисковые системы.

Спецоперация изначально планировалась для задержания подозреваемых в незаконном использовании материалов с детской порнографией.

Но после задержания десятков подозреваемых и проверки их компьютеров выяснилось, что большинство из них сами снимали порнографические материалы.

Спецслужбы сейчас выясняют, действовали ли задержанные только в Бразилии, или и за рубежом тоже.

Ранее, в начале октября, австралийская полиция возбудила десятки уголовных дел на пользователей крупного сайта с детской порнографией в разных странах.

Для ареста пользователей сайта полиция руководила им год после задержания его хозяина. Бенджамин Фолкнер — владельца этого сайта, был арестован за изнасилование ребенка в США в 2016 году.

Полиция не раскрывает точное число арестов пользователей сайта, однако известно о десятках уголовных дел в разных странах, заведенных благодаря полученной информации.

Австралийская полиция утверждает, что были задержаны насильники и производители детской порнографии, а также спасены дети, которых заставляли в ней сниматься.

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