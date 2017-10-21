В 24 штатах Бразилии арестовали 108 человек, у каждого из задержанных была обнаружена детская порнография. Среди арестованных есть отставные полицейские, государственные служащие и представители молодежных футбольных клубов.
Полгода расследований бразильских спецслужб при помощи иммиграционных служб США и Европы вылились в масштабную спецоперацию полиции.
По всей Бразилии были арестованы 108 человек, у которых были найдены порнографические изображения детей.
При расследовании обнаружили более 150 000 кадров, которые содержат порнографические сцены с детьми.
Эти материалы выкладывались в интернет на закрытых сайтах, которые не находили поисковые системы.
Спецоперация изначально планировалась для задержания подозреваемых в незаконном использовании материалов с детской порнографией.
Но после задержания десятков подозреваемых и проверки их компьютеров выяснилось, что большинство из них сами снимали порнографические материалы.
Спецслужбы сейчас выясняют, действовали ли задержанные только в Бразилии, или и за рубежом тоже.
Ранее, в начале октября, австралийская полиция возбудила десятки уголовных дел на пользователей крупного сайта с детской порнографией в разных странах.
Для ареста пользователей сайта полиция руководила им год после задержания его хозяина. Бенджамин Фолкнер — владельца этого сайта, был арестован за изнасилование ребенка в США в 2016 году.
Полиция не раскрывает точное число арестов пользователей сайта, однако известно о десятках уголовных дел в разных странах, заведенных благодаря полученной информации.
Австралийская полиция утверждает, что были задержаны насильники и производители детской порнографии, а также спасены дети, которых заставляли в ней сниматься.
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