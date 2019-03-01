Депутаты отказались от безвизового режима для иностранцев с западными визами

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Парламентарии отказались от закона о безвизовом режиме для иностранцев, имеющих действующие визы США, Японии, Великобритании и стран Евросоюза. Вместо этого они предложили ввести безвизовый режим для граждан еще семи стран, среди которых Черногория, Аргентина и Андорра.

28 февраля парламент принял в третьем чтении законопроект, согласно которому гражданам Черногории, Андорры, Аргентины, Бразилии, Сан-Марино, Чили и Омана не будет нужна виза для посещения Кыргызстана. Безвизовый режим начнет работать для граждан этих стран после одобрения президента Сооронбая Жээнбекова.

Изначально инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешев предлагал ввести безвизовый режим для иностранцев, у которых есть действующие визы США, Японии, Великобритании и стран Евросоюза.

«Мы не отдаём часть суверенитета другим странам, мы хотим привлечь таким образом благонадежных иностранцев, подтвердивших свою финансовую обеспеченность, проверенных зарубежными спецслужбами, не оставшихся жить в развитой стране», — писал тогда Бекешев на своей фейсбук-странице.

Но во время обсуждения законопроекта несколько депутатов и представители МВД и ГКНБ заявили, что Кыргызстан может пострадать от потока беженцев и экстремистов.

Тем не менее Бекешев сообщил «Клоопу», что будет и дальше продвигать своей инициативы.

В Кыргызстане действует безвизовый режим для граждан 45 стран. Среди них — Россия, Украина, Турция и Казахстан. Граждане еще 67 стран могут получить визу в Кыргызстан в упрощенном порядке.