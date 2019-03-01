Кадр с Тырготовым на видео телеканала France 24

Телеканал «Настоящее время» вместе с волонтерским антикоррупционным проектом «Муниципальный сканер» выяснили в ходе своего расследования, что среди наемных российских военных в Африке присутствует один кыргызстанец. Журналисты «Азаттыка» суммировали в своем материале все, что можно о нем узнать из расследования.

Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттыка»

Как пишет «­­­Настоящее время», 7 мая 2018 года северо-восточную границу Центральноафриканской Республики (ЦАР) со стороны соседнего Судана пересек необычный конвой. На территорию, подконтрольную повстанцам, въехали 18 грузовиков: тяжелые MAN с высокими бортами, автокран и три бронированных «Урала».

Местные издания утверждали, что конвой из суданского города Ам-Дафук после недолгого спора на блокпосту с миротворческим контингентом — солдатами из Замбии — в сопровождении повстанцев двинулся от города Бирао на запад. В грузовиках были солдаты, говорившие по-русски.

Спустя три дня повстанцы остановили конвой около города Нделе. В сюжете France 24, опубликовавшего любительскую видеозапись, утверждается, что россияне из конвоя везли припасы для госпиталя на территории повстанцев. Местный полевой командир устроил обыск в «Уралах», а после обвинил россиян в попытке провезти военное снаряжение.

В кадре появляются больше десятка людей европейской внешности и один — азиатской. В переговорах с полевым командиром участвуют двое из конвоя. Человек азиатской внешности говорит с полевым командиром по-французски и переводит второму. Лидер повстанцев, объясняющий, что заберет все военное снаряжение из груза, обращается именно к азиату.

Во время разговора человек азиатской внешности обращается к снимающему и просит прекратить съемку. Поэтому телеканал «Настоящее время» решил изучить его личность.

«Он сразу выделялся, потому что вокруг были либо африканцы, либо европейцы – собственно, российские наемники. И он был единственным человеком азиатской внешности. То есть, он сразу обращал на себя внимание. Более того, он вел себя на этом видео как лидер. Он участвовал в переговорах с лидером повстанцев. […] мы изначально думали, что он начальник конвоя. И мы подумали, что это поразительно. Что человек, видимо, из Центральной Азии, как мы тогда предположили, командует наемниками ЧВК “Вагнер”, — сказал “Азаттыку” Дмитрий Трещанин, один из проводивших расследование журналистов. — Есть такой сервис — SearchFace, и нам очень повезло, что пока два дня этот сервис работал… Мы просто задали фото из этого видео и нам выдали его социальные сети»­­­.

Журналисты ​«­­­НВ» пишут, что им удалось идентифицировать этого человека с помощью сервиса SearchFace. Его зовут Жандатбек Тырготов. По их данным, до 2010 года он служил в нацгвардии Кыргызстана.

Человек, входивший в те годы в окружение Бакиева, подтвердил «НВ», что на кадрах из ЦАР действительно Тырготов. После революции в Кыргызстане он отправился служить во французский Иностранный легион, рассказал его бывший сослуживец, также узнавший Тырготова в фильме France 24.

«Он добрый сам по себе, несмотря на вид. Никогда не сказал бы, что он способен на злые поступки, но я не могу сказать, как он там себя может вести, какие приказы он получает, какое влияние там на него. В такой обстановке люди могут сделать и ужасное», — рассказал «­­­НВ» бывший сослуживец наемника.

Из Иностранного легиона Тырготов ушел больше года назад, не объясняя причин, продолжает бывший сослуживец. Он предполагает, что бойцу потребовались деньги. С другим коллегой из Франции Тырготов сделал фото на Корсике. Снимок опубликован на его странице в «Инстаграме»­­­, пишет «­­­Настоящее время».

Кадр с Тырготовым на видео телеканала France 24, внизу фото из его cоциальных сетей

Источники «Азаттыка» сообщили, что Тырготов служил в Нацгвардии в звании сержанта и выезжал за границу в качестве миротворца ООН от Кыргызстана.

Что говорят родственники?

«­­­Настоящее время» сообщает, что их корреспондент съездил в село Маловодное под Бишкеком, где живут жена и сестра Тырготова. Они рассказали, что осенью Жанат (они его так называют) приезжал на родину, чтобы жениться. Свадьба состоялась 21 сентября. Родным Тырготов рассказывал, что работает «на Россию» с прошлого года. Последний раз он выходил на связь перед 14 февраля.

«Может быть это совпадение, алгоритм тоже может ошибаться. Поэтому мы связались с нашими источниками в бывшем окружении Курманбека Бакиева. И источник с уверенностью сказал, что это он. Но источник тоже может ошибаться. Мы связались с нашими коллегами по “Настоящему времени” в Бишкеке, попросили помочь Кыргызскую службу. Нам таким образом удалось восстановить его биографию…

Соседи ничего не слышали об Африке. Более того, когда мы второй раз приехали, наш корреспондент познакомилась с его женой и сестрой, и они тоже ничего не знают об Африке. Думают, что Жандатбек служит в России, где-то под Краснодаром. Как раз там находится база “Молькино”, где тренируют бойцов так называемой ЧВК “Вагнер”, — рассказал Дмитрий Трещанин. — И с этой базы он ездит в командировки длительностью в четыре месяца. Связь с ним затруднена, и с родственниками он общается через мессенджеры с телефона командира. Выяснилось, что он все-таки не командир подразделения»­­­​.

Российские средства массовой информации часто пишут, что российские наемные военные работают в Сирии, Украине, Судане, Центрально-африканской Республике и даже в Венесуэле, а наймом военных занимается частная военная компания «Вагнер» (ЧВК “Вагнер”) «повара» президента России Владимира Путина Евгения Пригожина. Но как Пригожин, так и Кремль официально отрицают, что в России существуют такие военные формирования.

Фото Тырготова, опубликованное в сентябре в его Инстаграме. Корсика

Официальные органы Кыргызстана пока не предоставили информацию о гражданине Кыргызстана, который находится среди российских наемных военных в Африке. Журналист «Настоящего времени» Дмитрий Трещанин отметил, что если не учитывать спорную военную компанию Пригожина, нельзя говорить, что гражданин Кыргызстана, находясь в ЦАР, нарушил законодательство.

«У человека есть биография службы в спецподразделении, службы во французском легионе. Прекрасное знание французского. Прекрасные боевые навыки. Мы не видим, чтобы он участвовал в действительно каких-то плохих вещах. Он просто сопровождает караван и помогает в контактах с местным населением. Я считаю, что это вполне достойная работа для человека с такой биографией»­­­, — отметил он.

Представители телеканала «Настоящее время» отправили письмо Тырготову через социальные сети. Корреспондент также отправил сообщение с просьбой дать комментарий. Но пока ответы на сообщения не получены.

Деятельность ЧВК в Африке

Россия официально сотрудничает с Центральноафриканской Республикой, где не прекращаются внутренние конфликты. МИД России в марте 2018 года подтвердил, что направил в страну пять военных и 170 гражданских инструкторов.

В соответствии с официальным заявлением, в обязанности россиян входило обучение местных силовиков, охрана конвоев и госпиталей, а также использование российского оружия.

Вместе с тем некоторые российские СМИ написали о том, что среди инструкторов присутствуют наемные военные ЧВК «Вагнер». Присутствие «вагнеровцев» подтвердило и объединение казаков России.

Вопрос «вагнеровцев» вошел в повестку дня после гибели в ЦАР 31 июля трех российских журналистов. Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали над документальным фильмом по следам ЧВК «Вагнер», когда их убили.