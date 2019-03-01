Кыргызстан стал участником проекта спутникового интернета OneWeb

Проект OneWeb по установке спутникового интернета

Кыргызстан стал одной из шести стран мира, участвующих в проекте спутникового интернета от британской компании OneWeb. Компания уже отправила в космос свои первые низкоорбитальные спутники связи.

OneWeb запустила в космос первые шесть спутников 28 февраля — их доставила российская ракета-носитель «Союз». Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Компания надеется, что с ее спутниками доступ к интернету получат школы в труднодоступных районах шести стран — это Кыргызстан, США (штат Аляска), Эквадор, Руанда, Гондурас и Непал.

К бесплатному интернету от OneWeb планируют подключить пока одну кыргызскую школу в труднодоступном районе — она находится в селе Котур-Суу Нарынской области. Подключение школы к интернету запланировано на 2020 год.

OneWeb — это британский стартап, который в 2012 году основал американский предприниматель Грег Уайлер. Цель компании — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всему миру.

Русская служба «Би-Би-Си» сообщила, что для этого OneWeb нужно поддерживать 648 спутников на орбите в рабочем состоянии.

OneWeb — это не единственная компания, которая работает над созданием глобального интернета. Один из ее конкурентов — это компания SpaceX Илона Маска, которая вывела тестовые спутники связи на орбиту еще в прошлом году.