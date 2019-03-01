Денис Брусиловский. Фото: Азербайджанское государственное информагентство

Преподаватель Кыргызско-российского Славянского университета (КРСУ) Денис Брусиловский назвал все скриншоты с перепиской, где он якобы домогается студенток, «фейком». Также он заявил, что собирается подать в суд на СМИ, из-за которых его начали травить в интернете.

Брусиловский сказал журналистке «Клоопа», что никогда в жизни не домогался студенток и не имел с ними сексуальной связи.

«Эти скриншоты полностью фейк, я этого не писал. Я виновен только в халатности, у меня на телефоне не стояли никакие пароли и им могли свободно пользоваться все студенты, включая звонки и [переписки в] Whatsapp. Сейчас я уже поставил пароль, но менять номер телефона принципиально не собираюсь», — сказал преподаватель.

По его словам, руководство университета сделало ему выговор еще в январе на основе идентичного анонимного заявления.

«Я не хотел поднимать тогда шумиху. И последние дни я тоже никак не комментировал все это, потому что думал, что это не нужно. Я не думал, что все перерастет до таких масштабов. Пострадала моя репутация и меня травят со всех сторон», — утверждает Брусиловский.

Брусиловский собирается подать в суд на издание Vesti.kg, которые в утвердительной форме написали, что он домогался студенток.

Обвинения в домогательствах

Подозрения в адрес Брусиловского появились после того, как в анонимных аккаунтах @anti.krsu в инстаграме и телеграме были опубликованы более 10 скриншотов переписок в WhatsApp.

На них Брусиловский якобы спрашивал разных студенток, как они относятся к «жесткому сексу» и «целованию тела», и якобы просил фотографию «губ и клитора».

Также издание Vesti.kg опубликовало анонимное интервью с выпускницей КРСУ. Она утверждает, что Брусиловский предлагал ей «секс втроем».

Администрация КРСУ заявила, что после внутреннего расследование решат, будет ли Брусиловский преподавать в университете.