Водителей не будут штрафовать по «Безопасному городу» до 4 марта

ГУОБДД не будет выписывать штрафы за нарушения правил дорожного движения зафиксированные камерами «Безопасного города» до 4 марта. По словам замминистра внутренних дел Курсана Асанова, ведомство ждет пока вступят в силу поправки о скидке в 50% при оплате штрафа.

Замминистр сообщил на пресс-конференции, что с 12 февраля камеры работали в тестовом режиме — все службы устраняли недостатки.

Но причиной отсрочки штрафов стали поправки в Кодекс о нарушениях, которые позволят нарушителям ПДД заплатить за штраф в два раза меньше, если они это сделают в течение 15 дней после получения протокола.

«Поправки вступят в силу только с 4 марта. С юридической точки зрения мы не можем применить эту норму для тех, кто нарушил ПДД раньше, чем закон вступит в силу. Получается, что эти люди лишатся возможности воспользоваться скидкой», — цитирует Асанова 24.kg.

Замминистр на пресс-конференции сообщил, что с 12 февраля камеры работали в тестовом режиме — все службы устраняли недостатки.

По словам исполняющего обязанности главы ГУОБДД Ыманалы Саркулова, с 12 по 28 февраля камеры «Безопасного города» зафиксировали 18 тысяч 600 нарушений ПДД.

Система «Безопасный город» заработала в Кыргызстане 12 февраля. Камеры начали фиксировать нарушения ПДД в Бишкеке, Чуйской области и на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт. Пока они фиксируют семь видов нарушений.

Также в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии.

В начале марта власти столицы планируют установить камеры еще на 9 перекрестках в Бишкеке.

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