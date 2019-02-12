«Безопасный город» заработал в Бишкеке и на главных трассах страны. Теперь камеры фиксируют нарушения ПДД на 10 перекрестках столицы и на междугородних трассах, а нарушителям выписываются штрафы. Рассказываем, как все работает.
Системы фото и видеофиксации работают в круглосуточном режиме на 10 перекрестках Бишкека:
Также камеры стоят на мостах на улице Байтик Баатыра и на проспекте Манаса в Бишкеке, а также на кольцевой ГЭС-5, в селах Лебединовка и Новопокровка, на 58 км от Бишкека — возле кафе «Гавайи» и на трассе Бишкек-Нарын-Торугарт у села Нур.
Камеры фиксируют семь видов нарушений ПДД (указаны штрафы для физлиц):
• проезд на запрещенный сигнал светофора (3 тысячи сомов)
• выезд на встречную полосу движения (3 тысячи сомов)
• движение по обочине, тротуару, газонам и пешеходным дорожкам (тысяча сомов)*
• пересечение стоп линии на красный свет (тысяча сомов)*
• несоблюдение водителем требований пешеходных переходов (тысяча сомов)*
• несоблюдение водителем требований остановки и стоянки (тысяча сомов)*
• превышение установленной скорости (на более чем 20 км/ — тысяча сомов, а на более чем 40 км/ час — 7,5 тысяч сомов)**
*Согласно нынешнему Кодексу о нарушениях. В начале февраля парламент решил увеличить штрафы по этим статьям, но пока президент не одобрил их.
**В этой статье также предлагается изменить размер штрафа.
Еще в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Время и локацию передвижных АПК определяет ГУОБДД.
Центр мониторинга ГУОБДД обрабатывает информацию по нарушениям ПДД и передает данные в «Кыргызпочтасы». По словам пресс-секретаря ГУОБДД Тилека Оторова, центр мониторинга передает данные в течение дня. Он добавил, что время доставки извещения о штрафе зависит от работы почты.
Сотрудники почты доставляют протокол о штрафе на адрес, где была зарегистрирована машина нарушителя — то есть, если водитель живет в Бишкеке, а его машина зарегистрирована в Таласе, то протокол доставят в Талас.
Автовладелец может проверить наличие штрафа на портале госуслуг в разделе «Проверка штрафов ПДД». Для проверки нужно ввести свой ИНН и госномер машины.
Водители могут обратиться в call-центр по номеру 100, если есть вопросы по штрафам и нарушениям.
Где и когда нужно платить штрафы?
Штраф можно оплатить в отделениях почты, в банках в течение месяца после получения квитанции о штрафе. По словам пресс-секретаря ГУОБДД, в протоколе со штрафом будет указан перечень банков, в которых можно оплатить штраф.
Депутат Дастан Бекешев предложил делать скидку 50 процентов при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 15 дней после получения протокола. Парламент уже одобрил эту инициативу, и сейчас она находится на рассмотрении президента.
Для борьбы с неплательщиками, правительство предложило лишать водителей права на управление автомобилем при наличии неоплаченных за месяц штрафов. Это предложение также ждет одобрения президента, и вступит в силу со дня подписания.