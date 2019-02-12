Передвижной аппаратно-программный комплекс. Фото: Пресс-служба Госкомитета связи

Еще в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Время и локацию передвижных АПК определяет ГУОБДД.

Центр мониторинга ГУОБДД обрабатывает информацию по нарушениям ПДД и передает данные в «Кыргызпочтасы». По словам пресс-секретаря ГУОБДД Тилека Оторова, центр мониторинга передает данные в течение дня. Он добавил, что время доставки извещения о штрафе зависит от работы почты.

Сотрудники почты доставляют протокол о штрафе на адрес, где была зарегистрирована машина нарушителя — то есть, если водитель живет в Бишкеке, а его машина зарегистрирована в Таласе, то протокол доставят в Талас.

Автовладелец может проверить наличие штрафа на портале госуслуг в разделе «Проверка штрафов ПДД». Для проверки нужно ввести свой ИНН и госномер машины.

Водители могут обратиться в call-центр по номеру 100, если есть вопросы по штрафам и нарушениям.

Где и когда нужно платить штрафы?

Штраф можно оплатить в отделениях почты, в банках в течение месяца после получения квитанции о штрафе. По словам пресс-секретаря ГУОБДД, в протоколе со штрафом будет указан перечень банков, в которых можно оплатить штраф.

Депутат Дастан Бекешев предложил делать скидку 50 процентов при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 15 дней после получения протокола. Парламент уже одобрил эту инициативу, и сейчас она находится на рассмотрении президента.

Для борьбы с неплательщиками, правительство предложило лишать водителей права на управление автомобилем при наличии неоплаченных за месяц штрафов. Это предложение также ждет одобрения президента, и вступит в силу со дня подписания.