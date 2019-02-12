Политзаключенных Асанова и Кадырова освободили досрочно — их осудили на 12 лет за подготовку к захвату власти

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров

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Глава комитета политзаключенных Сапар Аргымбаев сообщил журналистке «Клоопа», что Верховный суд решил освободить оппозиционеров утром 12 февраля.

«Их отпустили условно-досрочно. […] После решения Верховного суда их не имеют права держать в СИЗО», — сказал Аргымбаев.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили информацию об условно-досрочном освобождении Асанова и Кадырова.

Пока что неизвестно, вынесут ли аналогичное решение еще одному политзаключенному Эрнесту Карыбекову, которого ранее осудили на 20 лет лишения свободы.

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова в подготовке к «насильственному захвату власти».

Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекову дали 20 лет тюрьмы.

В конце января 2018 года осужденные оппозиционеры объявили голодовку. Они потребовали отставки Абдиля Сегизбаева, который тогда был главой Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Они считали, что Сегизбаев оказал влияние на решение суда.

Соавтор: Айсымбат Токоева