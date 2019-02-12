Модернизация ТЭЦ: Генпрокуратура направила в суд дела против Исакова, Сатыбалдиева и Артыкбаева

Бишкекская ТЭЦ. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Главный надзорный орган назвал обоснованными обвинения в коррупции против бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также депутата Оcмонбека Артыкбаева. Материалы направили в суд. Дела политиков связаны с модернизацией ТЭЦ Бишкека.

Генеральная прокуратура сообщила, что обвинения против экс-премьеров Исакова и Сатыбалдиева, а также парламентария Артыкбаева подтверждены «имеющимися в деле доказательствами».

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов сообщил на своей странице в фейсбуке, что прокуратура не уведомила его о передаче дела в суд, как это положено по закону.

«О направлении дела в Свердловский суд я узнал от журналистов, после чего получил подтверждение в Свердловском суде», — сообщил он.

Кроме трех политиков, по делу о модернизации ТЭЦ обвиняемыми также проходят экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывший замглавы «Электрических станций» Жолдошбек Назаров и бывший исполнительный директор группы управления модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов.

8 января следствие объявило, что ущерб государству при модернизации ТЭЦ Бишкека составил более 111 млн долларов.

11 февраля Генпрокуратура передала материалы уголовных дел обвиняемых в Свердловский районный суд Бишкека.

Исакову уже предъявили обвинения в коррупции — ему грозит до 20 лет лишения свободы за «нанесение значительного материального ущерба государству по предварительному сговору».

Расходы на модернизацию привлекли внимание правоохранительных органов после аварии на ТЭЦ в январе 2018 года, когда бишкекчане на несколько дней остались без отопления.

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных деньгах.