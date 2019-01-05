Бывшего премьер-министра Сапара Исакова обвинили в нанесении значительного материального ущерба государству по предварительному сговору — за это ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. Аналогичный срок грозит и другому политику из ближнего круга экс-президента Атамбаева — бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову.

Бывшему премьер-министру Сапару Исакову предъявили окончательное обвинение по статье «Коррупция». Следствие считает, что Исаков нанес большой материальный ущерб государству по предварительному сговору. Если суд признает политика виновным, его посадят на срок до 20 лет.

По словам адвоката Нурбека Токтакунова, следствие продлили для изучения материалов уголовного дела — дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ состоит из 30 томов, еще из нескольких томов состоит дело о реконструкции Исторического музея.

«Обвинение натянутое. Никаких фактов о получении финансов нет. Виртуально выводят математическую формулу и через нее доказывают существование ущерба. Следствие должно доказывать фактами — передачу, хранение, сокрытие денег. Но ничего из этого нет, потому что нет в природе», — сказал Токтакунов журналисту Kloop.kg. Он утверждает, что китайская сторона не предоставила следствию свою смету и правоохранители, предъявляя обвинения, ориентируются на смету за 2013 год, составленную для них кыргызской компанией.

Бывшего премьера задержали 5 июня, обвинив в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Следствие утверждало, что будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, он «пролоббировал интересы иностранной компании» при выборе подрядчика для ремонта Бишкекской ТЭЦ.

Расходы на модернизацию привлекли внимание правоохранительных органов после аварии на ТЭЦ в январе 2018 года, когда бишкекчане на несколько дней остались без отопления — а после без воды и света.

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных деньгах.

Исаков назвал свое задержание несправедливостью, жаловался на шантаж со стороны сотрудников ГКНБ, а в декабре 2018 года обвинил президента Сооронбая Жээнбекова в политических гонениях.

«За этим стоит Сооронбай Жээнбеков, который лично контролирует этот процесс», — сказал он на суде. Сейчас чиновник находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности — по решению Первомайского суда он будет там до середины февраля.

Суды над сторонниками Атамбаева

Кубанычбек Кулматов у здания суда. Фото: Акипресс

Большой срок грозит не только Сапару Исакову, но и бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову. Издание 24.kg, ссылаясь на адвоката Сергея Слесарева, сообщает, что Кулматову также предъявили окончательное обвинение. Экс-градоначальника обвиняют в коррупции и преступном сговоре — срок за эти преступления может достигать 20 лет лишения свободы. Адвокат считает, что дело против Кулматова сфабриковано.

Кулматов был задержан в один день с Сапаром Исаковым — 5 июня 2018 года. Чиновника обвинили в «незаконном использовании китайского гранта». Деньги предназначались для строительства двух новых школ в регионах Кыргызстана, но Кулматов, по версии следствия, перенаправил деньги на постройку школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

Албек Ибраимов

По словам Сергея Слесарева, дело Кулматова было объединено в одно производство с делом другого экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова. Ибраимову окончательное обвинение еще не предъявлено, но по словам адвоката ему также грозит большой срок.

Ибраимов был задержан 19 июля 2018 года из-за уголовных дел, связанных с «ТНК Дастан» — заводом, где он работал председателем правления с 2011 по 2012 год. Первое уголовное дело связано с растратой имущества завода, а второе с незаконной передачей муниципальной земли.

Икрамжан Илмиянов у здания суда. Фото: Бексултан Абибакир уулу

Задержан и ближайший соратник Атамбаева, его бывший шофер и советник Икрамжан Илмиянов. Он был доставлен из России в Кыргызстан в конце октября, а в его уголовном деле упоминаются как минимум семь статей Уголовного кодекса.

Илмиянова обвиняют в «Мошенничестве», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Злоупотреблении должностным положением», «Получении взятки», «Посредничестве во взяточничестве», «Даче взятки» и «Служебном подлоге».