Таласский «3 канал» опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлен человек с автоматом — он, судя по описанию и звукам, стреляет в воздух из окна автомобиля. Милиция объяснила, что видео было смонтировано: автомат был игрушечным, а самой стрельбы не было. Объясняем, как вы сами можете определить, что это фейк.

Видео опубликовали 6 января. В ролике свадебный кортеж из автомобилей белого цвета проезжает по Таласу — из окна одной машины вылез мужчина с автоматом в руках, через несколько секунд на видео слышны выстрелы.

Позже сотрудники УВД Таласской области нашли участников свадьбы и поговорили с ними. Во время беседы жених сказал, что автомат был игрушечным, а один из гостей сымитировал стрельбу в воздух. Звук автоматной очереди наложили при монтаже.

«Автомат перед вами. Он сделан из каучука, куплен за 300 сомов на таласском базаре. Это был подарок детям. Кто-то высунул его из окна — кто именно, я не знаю», — объяснил он милиционерам.

Сама свадьба прошла еще 24 ноября 2018 года. УВД Таласской области сообщило, что участников кортежа накажут за автохулиганство, потому что высовываться из окна движущегося автомобиля запрещено.

Как самим определить, что это видео — фейк

Объясняет видеоредактор «Клоопа» Тилек Бейшеналиев.

Во-первых, надо внимательно вслушаться в качество звука на видео. Играющая на фоне музыка слишком хорошего качества для съемок с телефона при таких условиях — автор видео находится в машине и снимает происходящее за ее пределами. При этом в ролике не слышно ни звуков движения автомобиля, ни разговоров, ни каких либо шумов.

Во-вторых, когда начинается «стрельба», на видео очень отчетливо слышен звук автоматной очереди, но при условиях съемки звук должен быть более глухим и менее отчетливым.

В-третьих, на видео не видна отдача от выстрелов, которая неизбежно возникает при стрельбе из огнестрельного оружия — тем более, из автомата. А на видео оружие в руках «стрелка» даже не дернулось.

Всегда пытайтесь найти оригинал ролика — в этом может помочь сервис обратного поиска по видео от Amnesty International. Правда, в этом случае он не помог, потому что все видео с авторегистраторов однотипные.

Зато позже оригинал видео (без звуков стрельбы) опубликовал сам «3 канал».