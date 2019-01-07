Уже через несколько часов Кыргызстан сыграет свой первый матч на футбольном Кубке Азии — соперником сборной станет Китай. Со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер объясняет, что это за турнир и почему даже людям, не увлекающимся футболом, может быть интересно за ним следить.

Итак, что это за турнир?

Кубок Азии — это самый престижный турнир среди национальных сборных на азиатском континенте. Даже если вы не следите за футболом, вы наверняка слышали о турнирах Евро-2016 или Евро-2012. Так вот, Кубок Азии — это аналог этого самого Евро, только в Азии. (Простите за эту очевидность.)

Почему Кыргызстан выступает в нём впервые? Разве мы не всегда были Азией?

В основную — финальную — часть Кубка Азии проходят не все 47 азиатских сборных, а только 24. Поэтому до турнира проводятся отборочные игры. Проводятся они очень долго — на этот раз они начались ещё в 2015 году.

Кыргызстан сыграл в них суммарно 14 матчей и обеспечил себе выход на Кубок Азии, разгромив в марте 2018 года сборную Мьянмы со счётом 5:1.

Сборная Кыргызстана празднует прохождение на Кубок Азии после победы над Мьянмой. Инчон, Южная Корея, март 2018 года.

С кем мы играем и когда? Какой вообще формат у этого турнира?

Все 24 прошедшие сборные приехали в Объединенные Арабские Эмираты. Они разбиты на шесть групп — по четыре сборных в каждой. Сначала команды сыграют с каждым из соперников по группе. За победу даётся 3 очка, за ничью — одно, за проигрыш — ноль.

В ⅛ финала проходят те сборные, которые заняли первые и вторые места в своих группах. Кроме того, туда проходят еще четыре команды — лучшие из тех, что заняли третьи места в группах.

В ⅛ финала сборные играют уже на вылет — их разобьют по парам, проигравшие покидают турнир, выигравшие проходят дальше, в четвертьфинал. И так дальше — вплоть до финала, в котором встретятся две самые сильные сборные. Победитель финала станет чемпионом Азии.

Сборная Кыргызстана оказалась в одной группе с Китаем, Южной Кореей и Филиппинами.

Первый матч против Китая уже сегодня, в 17:00 по бишкекскому времени. С Южной Кореей Кыргызстан сыграет 11 января, с Филиппинами — 16 января.

Где можно посмотреть эти матчи?

Все матчи Кубка Азии в прямом эфире транслирует канал КТРК Спорт. Если же вы хотите смотреть их в обществе других фанатов, то самые массовые просмотры матчей организуют в новой «Дордой Плазе» и «Асанбай-центре».

Ещё можете купить футболку сборной Кыргызстана, чтобы фанатский опыт был совсем аутентичным — сделать это можно либо в официальных магазинах фирмы Joma, которая шьёт эту самую форму, либо в магазинах Fanat.kg.

Каковы шансы кыргызской сборной на выход в ⅛ финала?

Кыргызстану досталась непростая группа. Сборная Южной Кореи — это та самая, которая обыграла немцев на последнем чемпионате мира. В ней играет Сон Хын Мин из английского «Тоттенхэма» — он выступает на крутейших турнирах мира по всем фронтам, буквально четыре недели назад он играл против испанской «Барселоны» в Лиге чемпионов УЕФА.

(Правда, есть хорошая новость — матч против Кыргызстана Сон пропустит, потому что «Тоттенхэм» отпустил его только с середины Кубка Азии.)

Сон Хын Мин в форме «Тоттенхэма».

Сборную Китая тренирует Марчело Липпи — известнейший тренер, под руководством которого Италия выиграла чемпионат мира в 2006 году.

Даже сборная Филиппин, хотя и не имеет значимых достижений в своей истории, тоже получила свою порцию финансовых вливаний и нашла денег на шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона, а на воротах у неё стоит очень крутой Нил Этеридж из «Кардифф Сити», клуба Английской премьер-лиги.

(Есть ещё одна хорошая новость — матч против Кыргызстана Этеридж пропустит, потому что «Кардифф Сити» отпустил его только на начало турнира, нам немного фартит, да.)

Заслуги Кыргызстана весьма скромны, мы никогда не выиграли ничего значимого.

Но в отборочных играх команда удивила победой над Иорданией в 2015 году в Бишкеке, первой в истории гостевой победой над Таджикистаном в 2016 году, ну и в целом уровень сборной заметно вырос за последние шесть лет.

Антон Землянухин атакует ворота сборной Таджикистана в одном из отборочных матчей.

С чем это связано?

Факторов несколько, но, похоже, самый главный в том, что Федерация футбола Кыргызской Республики стала гораздо эффективнее тратить деньги, которых у неё не космически много.

И этим достижение сборной Кыргызстана ещё примечательнее — это случилось без вливания огромных сумм из государственного бюджета и нефтедолларов (которых у Кыргызстана всё равно нет).

У Кыргызстана не было денег приглашать именитого тренера с мировым именем, как это сделали Китай, Филиппины или Узбекистан. Но федерация очень удачно вложилась в 2014 году в малоизвестного на тот момент российского специалиста Александра Крестинина, который до этого тренировал клубы третьего эшелона.

Александр Крестинин

Крестинин вовлёк в сборную футболистов, которые играют за границей. Это нормальная практика, когда игрок уезжает в иностранный клуб, и это не отнимает у него права выступать за свою родную сборную.

Но долгое время у федерации почему-то не хватало денег оплачивать уехавшим за границу кыргызским футболистам приезд на матчи сборной (что, вообще-то, является нормальной мировой практикой).

С приходом Крестинина в сборную Кыргызстана в 2015 году вернулся нападающий Антон Землянухин, выступавший на тот момент в сербском клубе «Раднички». И буквально в течение полутора лет Землянухин стал самым результативным игроком в истории сборной — на его счету 12 голов, никто близко к нему не подобрался.

Землянухин, в том числе, забил тот самый легендарный гол в ворота Иордании в 2015 году:

Этот гол укрепил позиции сборной в отборочной стадии, и, кто знает — возможно, без него Кыргызстан и не прошел бы на Кубок Азии.

А ещё немцы

Отдельного внимания заслуживают кыргызские футболисты немецкого происхождения… Или немецкие футболисты кыргызского происхождения — не знаю, как правильно.

За любую сборную любой страны мира могут играть те, кто уже больше шести лет являются гражданами этой страны, либо те, кто родились на территории этой страны.

В 2014 году скауты Федерации футбола стали искать в Германии футболистов, которые родились на территории Кыргызстана — а до начала 1990-х этническая немецкая община в стране была огромной.

Так в сборной оказалась целая плеяда немцев, которые в Германии играют в третьих и четвёртых дивизионах, но для Кыргызстана даже этот уровень футбола был большим прорывом.

Один из новообретенных немецких кыргызов — Эдгар Бернхардт — был капитаном сборной на протяжении 2016-17 годов. Кроме него, на Кубок Азии едет Виталий Люкс — он играет за немецкий «Ульм» и с 2015 года забил пять голов за сборную.

Ещё один немецкий кыргыз, Виктор Майер, получил травму, и 2 января его пришлось исключить из состава сборной.

Виталий Люкс

За кем из футболистов ещё следить?

В самом Кыргызстане выросло поколение футболистов, которые находятся сейчас на пике своей формы. У них больше опыта международных игр, чем, кажется, у всех предыдущих поколений вместе взятых.

В истории международного футбола Кыргызстана были тёмные годы, когда ни наша сборная, ни наши клубы толком не играли за пределами страны. В конце нулевых Азиатская футбольная конфедерация начала реформировать свои турниры, и кыргызские клубы стали получать гораздо больше игровой практики на международных турнирах — пусть и второго ранга.

Так выросло золотое поколение клуба «Дордой», которое сегодня представлено в сборной самыми опытными игроками — голкипером Павлом Матяшом, защитником Даниэлем Тэго, полузащитником Павлом Сидоренко.

Павел Матяш

Затем на этой волне выросло поколение тех, кто родился в девяностые, и проходил всю юниорскую практику как раз в те годы, когда «Дордой», а потом и ошский «Алай» стали выступать на азиатских турнирах. Эти игроки — костяк сегодняшней сборной.

Сложно выделить кого-то одного из них, но приглядитесь к полузащитникам Бахтияру Дуйшобекову и Кайрату Жыргалбеку уулу, а также к уже почти легендарному защитнику Валерию Кичину, который играет в этом сезоне в российской премьер-лиге за красноярский «Енисей».

Бахтияр Дуйшобеков

Почему это все так важно и должно меня волновать?

Футбол — это, в первую очередь, политическое явление, что бы вам ни говорили о том, что спорт отделен от политики. Хаха, смешно, особенно когда сборные формируются по политическим границам.

Но политизированность футбола — это не так уж плохо. История кыргызской сборной — это потрясающий пример того, как тёмная лошадка, не имея огромных кошельков, смогла добиться успеха через довольно грамотный менеджмент и разумное распределение тех немногих ресурсов, что у неё есть. Во всех бы сферах нам так.

Ещё это очень важный момент для объединения жителей Кыргызстана, для укрепления нашей гражданской идентичности.

В конце концов, может быть мы будем ещё сильнее ценить нашу независимость, пусть и через призму футбола.