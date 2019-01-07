В кыргызском сегменте соцсетей и мессенджерах 7 января распространилось видео, в котором мужчина плюет на забор здания парламента, обругав власти за плохую работу. После этого он достает из кошелька 5500 сомов и говорит, что готов заплатить штраф за плевок. Милиция ищет нарушителя.

Мужчина на видео говорит, что кыргызская власть «разворовала» страну и умеет только «трепать языком». Он добавляет, что раз уж власти приняли «закон во благо народа» (имея в виду новые штрафы за плевки в размере 5500 сомов), то он готов в этом поучаствовать.

С такими словами мужчина плюнул на забор Белого дома, после чего вытащил из кошелька 5500 сомов.

«Вот это 5500 сомов. Заберите свой штраф у меня. Я давно хотел плюнуть в лицо тем, кто обворовывает страну и тем, кто языком треплет. Вот это состоялось», — заключает он.

В соцсетях по-разному отреагировали на это видео — кто-то поддержал инициативу мужчины, пошутив, что средняя зарплата в Кыргызстане равняется трем плевкам. Другие раскритиковали мужчину, говоря, что такими мерами против коррупции бороться бесполезно.

Тем не менее, видео набирает в разных группах в соцсетях тысячи просмотров и десятки комментариев.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что милиция устанавливает личность и местоположение мужчины с видео, чтобы тот заплатил штраф за плевок.

По новому кодексу о нарушениях, который вступил в силу с 1 января 2019 года, штраф за плевание «в неустановленных местах» составляет 5500 сомов.