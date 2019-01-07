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С 7 февраля вступит в силу закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев автомобилей. Но власти еще не определили ни стоимость страхового полиса, ни суммы выплат по компенсациям, а также не лицензировали ни одну страховую компанию для этого. Объясняем, на какой стадии все это находится.

ОСАГО — это обязательное страхование ответственности автовладельцев. Он обязывает оформить страховой полис ОСАГО всех автовладельцев в течение пяти дней после покупки машины или получения доверенности с правом отчуждения. Полис нужен, чтобы в случае аварии пострадавший смог гарантированно получить выплаты за полученные травмы и испорченное имущество.

С 7 февраля за отсутствие полиса ОСАГО владельцев машин можно будет штрафовать: на 3000 сомов физлиц и на 13 тысяч — юрлиц.

Государство еще не готово

Закон предполагает, что автовладельцы могут получить страховой полис как в государственной, так и в частной страховой компании. Их в Кыргызстане сейчас действует 16 — одна из них государственная.

Представителя Госфиннадзора Нурлан Бийбосунов говорит, что уже девять компаний хотят участвовать в ОСАГО, но еще ни одна из них не получила лицензию на его выдачу.

Несколько страховых компаний сообщили радио «Азаттык», что сами власти еще не утвердили стоимость страховки и размеры выплат по ним.

Поэтому Госфиннадзор предложил отсрочить штрафы за отсутствие страхового полиса ОСАГО с 7 февраля до 7 августа — но только для водителей, чьи автомобили зарегистрированы в Кыргызстане. Там это предложение объяснили желанием «смягчить» вступление ОСАГО в силу и предотвратить «недовольство со стороны водителей».

Помимо этого, правительство еще не рассмотрело и не приняло нормативные акты, которые необходимы для полноценной работы закона об ОСАГО. По словам Бийбосунова, эти акты уже разработаны и ждут утверждения в правительстве. После него правительство должно определить стоимость полиса. По предположению Бийбосунова, это займет еще около 10 дней.

Не первая попытка внедрения ОСАГО

Власти Кыргызстана пытаются внедрить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности уже в течение четырех лет. Сам закон об ОСАГО кыргызский парламент принял еще в 2015 году.

По первоначальной задумке властей ОСАГО должно было стать обязательным еще в январе 2016 года. Но тогда действующий премьер-министр Темир Сариев признал, что власти недостаточно подготовили население для внедрения закона. Он и предложил перенести дату вступления закона в силу. Это одобрил и парламент, и президент.

Соавтор: Евгения Михайлиди