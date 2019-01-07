Сборная Кыргызстана по футболу проиграла первый матч на дебютном для себя Кубке Азии, уступив Китаю со счётом 1:2.

Коротко:

Китайские футболисты вырвали победу после неубедительного первого тайма, в котором Ахлидин Исраилов открыл счёт в матче и вывел сборную Кыргызстана вперёд.

Однако во втором тайме ситуация коренным образом поменялась после автогола кыргызского голкипера Павла Матяша и последовавшей затем ошибки кыргызской линии обороны, которая позволила Китаю забить второй гол и одержать победу.

Подробнее:

Сборная Кыргызстана начала матч с прессинга ворот соперника, и уже на 6-й минуте первый опасный момент создал Бекжан Сагынбаев, когда вывел мяч под удар Виталия Люкса, но попытка осталась безуспешной.

Люкс мог ещё дважды отметиться в первом тайме. На 26-й минуте он и вовсе остался один на один с китайским голкипером Янем Цзюнлином после быстрой комбинации из глубины поля, однако пробил правее ворот.

На 42-й же минуте Кыргызстан забил свой первый исторический гол в истории Кубка Азии — Валерий Кичин навесил из глубины левого фланга, Мирлан Мурзаев перевёл мяч головой под точный сильный удар Ахлидина Исраилова.

Ахлидин Исраилов после гола в ворота Китая. Фото: AFC

Однако во втором тайме сборная Китая заиграла совсем в другой футбол. После серии атак на 50-й минуте, кыргызский вратарь Павел Матяш допустил грубую ошибку после розыгрыша углового и отразил мяч в собственные ворота.

Китайцы в основном нападали по левому флангу, и ещё дважды пробивали чуть выше перекладины — сначала У Си на 62-й минуте, затем У Лэй на 71-й.

На 78-й минуте линия защиты Кыргызстана совершила ошибку, упустив передачу китайскому форварду Ю Дабао — он обвeл Матяша, который выбежал слишком далеко вперeд, и забил победный гол Китая в пустые ворота.

Ю Дабао. Фото: AFC

Уставшие футболисты сборной Кыргызстана пытались играть на контратаках, но им не помогло даже усиление в виде вышедшего на замену Антона Землянухина — лучшего бомбардира в истории сборной.

На последней минуте добавленного времени Землянухин пробивал угловой, но мяч улетел за пределы поля от его сильной подачи, а судья объявил о завершении матча.

Кыргызстан упустил сенсационную победу в первом матче Кубка Азии, но команде, тем не менее, удалось вести в счете большую часть встречи. В следующем матче групповой стадии Кыргызстан встретится с самым сильным соперником на турнире — Южной Кореей.

В последнем матче группы Кыргызстан сыграет с Филиппинами — скорее всего, в этой встрече и решится, пройдет ли команда в стадию плей-офф.