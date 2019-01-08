Штраф за курение в неположенном месте подняли в два раза. Что вам нужно об этом знать

В Кыргызстане увеличили штраф за курение в неположенных местах — теперь физлица должны будут заплатить за это 1000 сомов вместо 500. О каких именно местах идет речь и что нужно знать, чтобы милиционеры вас не обманули?

Представьте, что вы ждете подругу у здания кинотеатра. Чтобы скоротать ожидание, вы тянитесь к пачке сигарет в кармане, достаете одну и закуриваете. Но это занятие пришлось внезапно прервать — к вам подошли два милиционера и сообщили, что вы нарушили порядок курения в общественных местах.

Один из оперативников достал протокол, оформил его и просит вас подписать его. Не спешите этого делать — потому что курить рядом с кинотеатрами можно. И за это не нужно платить штраф.

Рассказываем, в каких местах курильщикам лучше не зажигать сигарету. И что делать, если вы не согласны с выбранным для вас наказанием.

Где нельзя курить?

По закону «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака», гражданам нельзя курить:

• В университетах, школах, детских садах и детских лагерях*; • В больницах, поликлиниках и госпиталях*; • В пожароопасных местах вроде автозаправок. *По закону, курить в университетах, школах, детских садах и больницах нельзя. Но можно ли курить на территории этих учреждений (например, во дворе) или в специально отведенных местах, неясно. В законе это никак не прописано. Отсутствие четких определений вызывает споры. Например, юрист Замир Жоошев считает, что посетителям школ или больниц нельзя курить только в здании или помещении. А юристка Фатима Якупбаева настаивает, что запрет на курение распространяется на всю территорию учреждения.

Частично (в помещении нельзя, но снаружи — можно) курить запрещено в таких местах:

• В театрах, кинотеатрах, цирках, библиотеках, концертных и выставочных залах; • В спорткомплексах и на аренах; • В салонах общественного транспорта: троллейбусах, автобусах, маршрутках; • В самолетах; • В лифтах и подъездах домов; • В любом рабочем помещении, где оказываются услуги населению; • В зданиях госучреждений.

Еще запреты на курение (курить можно только в специально отведенном месте — курилке) установлены:

• В зданиях и залах автостанций, автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропортов; • В поездах; • В ресторанах и кафе.

Где можно курить?

Во всех остальных местах. По закону, все, что не запрещено, то разрешено.

Я выхожу для перекуров на улицу. Я нарушаю закон?

Допустим, вы госслужащий или сотрудник банка. У вас на улице есть курилка, где вы успеваете еще и пообщаться с коллегами или друзьями.

Если это так, то вам нечего бояться. Как и курение на автобусных остановках, это не запрещено законом. Единственное, что вам грозит — это неодобрение некурящих, которые вынуждены вдыхать ваш сигаретный дым.

Вам лень выходить на улицу и вы тайком курите в туалете или на лестничной площадке? Стоит пересмотреть эту привычку. Курить внутри помещения — это уже нарушение закона. Если вас застанут милиционеры, вы можете получить штраф

Меня штрафуют за курение в неположенном месте. Что делать?

Давайте представим, что вас поймали с зажженной сигаретой на лестничной площадке вашего дома. Есть два варианта развития событий.

Вы признали свою вину

Милиционер либо выпишет штраф, либо ограничится предупреждением. Если оперативник выбрал предупреждение, платить ничего не надо. Если штраф — он должен оформить протокол на месте и вручить вам постановление об уплате штрафа.

Вы обязаны заплатить штраф в течение месяца с момента получения этого постановления. Иначе вам начнут начислять пеню.

А что, если милиционер требует пройти с ним в отделение милиции? Юрист Замир Жоошев объясняет, что вы можете отказаться, если у вас с собой есть документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительское или служебное удостоверение, студенческий билет и так далее.

Вы не считаете себя виновным

Если вы считаете, что курили там, где это не запрещено, но милиционера убедить в этом не удалось, у вас есть 10 дней на то, чтобы опротестовать штраф в суде. Если не успеете уложиться в этот срок, то постановление о штрафе вступит в силу, и вы будете обязаны оплатить его.