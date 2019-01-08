$111 млн ущерба при модернизации ТЭЦ — ГКНБ посчитал потери государства

Госкомитет нацбезопасности утверждает, что чиновники во главе с экс-премьером Сапаром Исаковым заключили «заведомо невыгодный контракт» с китайской компанией TBEA и нанесли ущерб государству в 111 млн долларов.

Спецслужбы завершили следствие по делу о коррупции на бишкекской ТЭЦ 8 января — согласно его итогам, в 2013 году Сапар Исаков, будучи замглавы аппарата президента, «из корыстных побуждений» сделал TBEA генеральным подрядчиком модернизации ТЭЦ — стоимость проект составила 386 млн долларов.

Но ГКНБ утверждает, что еще в 2010 году Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), где также работал Исаков, отклонило предложение компании TBEA из-за высокой стоимости, технических и технологических недостатков.

Тогда TBEA оценивала стоимость модернизации ТЭЦ в 200 млн долларов.

Госкомитет считает, что подписав контракт с TBEA, Исаков «умышленно» не принял во внимание недостаток опыта у компании для реализации подобных проектов и отсутствие проектно-сметной документации.

5 января Исакову предъявили обвинение по делу о коррупции на ТЭЦ — ему грозит до 20 лет лишения свободы за нанесение значительного материального ущерба государству по предварительному сговору.

Бывшего премьера задержали 5 июня 2018 года, обвинив в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Следствие утверждало, что будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, он «пролоббировал интересы иностранной компании» при выборе подрядчика для ремонта Бишкекской ТЭЦ.

Расходы на модернизацию привлекли внимание правоохранительных органов после аварии на ТЭЦ в январе 2018 года, когда бишкекчане на несколько дней остались без отопления.

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных деньгах.

Исаков назвал свое задержание несправедливостью, жаловался на шантаж со стороны сотрудников ГКНБ, а в декабре 2018 года обвинил президента Сооронбая Жээнбекова в политических гонениях.

«За этим стоит Сооронбай Жээнбеков, который лично контролирует этот процесс», — сказал он на суде. Сейчас экс-премьер находится в СИЗО — по решению суда, он будет там до середины февраля.