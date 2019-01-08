«Гостеприимство и пейзажи — особенность Кыргызстана». Британские велосипедисты сняли красивый ролик о путешествии по кыргызским горам

Велосипедисты из британской компании H+I Adventures сняли видео о своей поездке в Кыргызстан — в ролике они запечатлели красивые пейзажи и то, как они катаются по горам на велосипедах на высоте 4000 метров.

Британские велосипедисты Том Олер и Рене Вильдхабер вместе с командой операторов посетили Кыргызстан летом прошлого года — в течение 10 дней они ездили по стране и снимали разные пейзажи.

Фото: Dan Milner / H+I Adventures

«Мы проехали [на велосипедах] из Оша до ледника Ленина и обратно. Самым сложным для нас была высота и катание на велосипедах на такой высоте. Из-за этого нам каждый день приходилось подниматься в горы несколько часов с велосипедами на плечах», — сказали в H+I Adventures.

Фото: Dan Milner / H+I Adventures

По словам велосипедистов, им понравилась поездка — в особенности, то, как их принимали местные жители: «Люди, гостеприимство и пейзажи — это то, что действительно выделяется в Кыргызстане в наше время».

H+I Adventures организует велосипедные туры в Америку, Азию, Европу и Африку. У компании пока нет туров в Кыргызстан, но организаторы не исключают возможности их появления, если на это будет спрос среди велосипедистов.

Фото на превью записи: Dan Milner / H+I Adventures