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Корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков выяснил, что семья губернатора Баткенской области Абиша Халмурзаева растратила более двух тысяч тонн пшеницы из государственного резерва и не понесла за это никакой ответственности.

В июле 2012 года Фонд государственных материальных резервов представил компании «Дан» в долг чуть более двух тысяч тонн пшеницы (2126 тонн) с условием, что на следующий год компания вернет фонду 2438 тонн. Но этого так и не произошло.

В 2012 году главой компании «Дан» был Данияр Халмурзаев, сын Абиша Халмурзаева, нынешнего полпреда правительства в Баткенской области. После того, как компания получила пшеницу, тонны зерна бесследно исчезли — по словам Абиша Халмурзаева, оно оказалось слишком влажным, из-за чего испортилось.

Несмотря на эти слова, в 2014 году Фонд госрезервов подал в суд на компанию «Дан» и потребовал 96 млн сомов — из них 35 млн основной суммы, 35 млн штрафа и 26 млн начисленной пени.

Халмурзаева не устроила большая сумма иска, и он обжаловал все решения суда — в итоге Верховный суд вернул дело в Баткенский областной суд на пересмотр. Но в областном суде говорят, что дело отправили на госэкспертизу, и разбирательство начнется только после ее окончания.