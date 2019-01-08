С нового года в Кыргызстане за плевки на улице стали штрафовать на беспрецедентную сумму — 5500 сомов. Общество восприняло это неоднозначно: одним это дает надежду на более чистые улицы, в других порождает подозрения, что государство хочет закрыть за счет граждан дыры в бюджете. А третьи стали обсуждать доверие к власти.
До 1 января плюнувший на кыргызских улицах человек мог быть наказан максимум общественным порицанием — организатор появившейся несколько лет назад инициативы «Тукурбо! Не плевать!» Куштар Мамыталиев даже специально ходил по улицам и раздавал наклейки с таким призывом плюющимся на улице людям.
Поэтому штраф аж в 5500 сомов стал для кыргызстанцев неожиданностью.
Многие восприняли появление большого штрафа за плевки с одобрением.
Многие другие — с конструктивной (и не очень) критикой.
Новый виток обсуждения штрафов за плевки начался 7 января — после того, как в сети появилось видео с кыргызстанцем Рамисом Закирияевым, который демонстративно плюнул на забор Белого дома и сказал, что готов заплатить за это 5500 сомов.
Перед своим эксцентричным поступком Закирияев пояснил, что его плевок адресован «людям, которые обворовывают страну и увеличивают госдолг государства, байкешкам и управленцам, которые умеют только говорить, но ничего не делают».
Депутатов парламента этот поступок, кажется, не обидел. Ныне беспартийный Тазабек Икрамов утверждает, что плевок Закирияева депутатов «никак не задел». «[Он] лишь показал свой уровень человечности», — сказал Икрамов (и ничего не сделал).
Зато в соцсетях новая форма акционизма от кыргызстанца вызвала ажиотаж. В том числе и потому, что многие пользователи так до конца и не поняли, протестует ли Закирияев против власти или все-таки против штрафов за плевки.
Однако видео Закирияева не стало последним. Голос в голове у героя скетч-шоу «Снова двое» уговаривает его плюнуть на ворота Белого дома: «Будь вторым, запиши видео, хайпуй!»
Но вторым стал вполне реальный человек, который плюнул уже два раза (!). Правда не на правительственное здание, а просто себе под ноги, а на его фоне был не Белый дом, а шпатели и рулетки.
Однако на этот раз герой видео не ругал правительство и депутатов, а лишь озаботился вопросом государственного долга — мол, если его можно погасить только с помощью плевков, то тоже сделаю свой вклад. После внесения вклада он протянул в камеру 10 тысяч российских рублей.
Так тема штрафов за плевки постепенно превратилась в тему проблем государства и доверия к властям. Об этом даже написала депутат фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.
А журналист Константин Конкин предложил свой вариант решения возникшего напряжения: властям страны и ее гражданам для справедливости просто нужно равноправие в сборе штрафов — если можно первым, то должно быть можно и вторым.