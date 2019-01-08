Логотип кампании «Тукурбо! Не плевать!»

С нового года в Кыргызстане за плевки на улице стали штрафовать на беспрецедентную сумму — 5500 сомов. Общество восприняло это неоднозначно: одним это дает надежду на более чистые улицы, в других порождает подозрения, что государство хочет закрыть за счет граждан дыры в бюджете. А третьи стали обсуждать доверие к власти.

До 1 января плюнувший на кыргызских улицах человек мог быть наказан максимум общественным порицанием — организатор появившейся несколько лет назад инициативы «Тукурбо! Не плевать!» Куштар Мамыталиев даже специально ходил по улицам и раздавал наклейки с таким призывом плюющимся на улице людям.

Поэтому штраф аж в 5500 сомов стал для кыргызстанцев неожиданностью.

До сих пор думаю, что штраф 5.5к сом за плевок-новогодняя шутка. — moneyпулятор (@nurdinoff1) January 8, 2019

Многие восприняли появление большого штрафа за плевки с одобрением.

А меня искренне радуют штрафы за плевки. Боишься штрафа? Так не плюй! А как иначе приучить людей не гадить там, где живут? — Дарья Подольская (@dolid1) January 8, 2019 Не все законы одинаково бесполезны. Сейчас вот пошло достаточно активное обсуждение, что за плевки штраф в 5000 сомов среди целевой аудитории. Кто-то хотя бы задумается теперь, что это не есть норма, раз за это штрафуют. — Azamat Akeneev (@akeneev) January 2, 2019

Многие другие — с конструктивной (и не очень) критикой.

В моем детстве в прекрасном городе Фрунзе за плевок или семечки можно было подзатыльник отхватить ну или как минимум замечание: -«А ты у себя дома тоже плюёшься?!», все общество было так воспитано.

Подобные нормы поведения государством закладываются с детского сада и школы. — Japar (@JaparUsenov) January 8, 2019 Ещё один момент, закон действует не только на площади «Ала-Тоо» и ещё в пару чистых местах Бишкека, закон по всей стране!



В регионах государством элементарно тратуаров даже не предусмотрено, грязь и разваливающаяся инфраструктура... А требования $ как в Сингапуре и Малайзии :) — Japar (@JaparUsenov) January 8, 2019 Четвертый пункт это не выпускайте законов которые вы просто не в состоянии качественно контролировать исполениение, так как нет технических и людских ресурсов на это. По сути будет оформляться 0,001% от массы плюющихся, это в свою очередь попрождает неуважение к законам. — Japar (@JaparUsenov) January 8, 2019

Новый виток обсуждения штрафов за плевки начался 7 января — после того, как в сети появилось видео с кыргызстанцем Рамисом Закирияевым, который демонстративно плюнул на забор Белого дома и сказал, что готов заплатить за это 5500 сомов.

Перед своим эксцентричным поступком Закирияев пояснил, что его плевок адресован «людям, которые обворовывают страну и увеличивают госдолг государства, байкешкам и управленцам, которые умеют только говорить, но ничего не делают».

Депутатов парламента этот поступок, кажется, не обидел. Ныне беспартийный Тазабек Икрамов утверждает, что плевок Закирияева депутатов «никак не задел». «[Он] лишь показал свой уровень человечности», — сказал Икрамов (и ничего не сделал).

Зато в соцсетях новая форма акционизма от кыргызстанца вызвала ажиотаж. В том числе и потому, что многие пользователи так до конца и не поняли, протестует ли Закирияев против власти или все-таки против штрафов за плевки.

Поступок абсолютно не понятен. Вроде по словам протестует в целом против власти. Но демонстративный плевок явный протест против обновлений в Кодексе, что не есть хорошо. — Бородатый маркетолог (@Chyngyz_K) January 8, 2019

Однако видео Закирияева не стало последним. Голос в голове у героя скетч-шоу «Снова двое» уговаривает его плюнуть на ворота Белого дома: «Будь вторым, запиши видео, хайпуй!»

Но вторым стал вполне реальный человек, который плюнул уже два раза (!). Правда не на правительственное здание, а просто себе под ноги, а на его фоне был не Белый дом, а шпатели и рулетки.

Однако на этот раз герой видео не ругал правительство и депутатов, а лишь озаботился вопросом государственного долга — мол, если его можно погасить только с помощью плевков, то тоже сделаю свой вклад. После внесения вклада он протянул в камеру 10 тысяч российских рублей.

Так тема штрафов за плевки постепенно превратилась в тему проблем государства и доверия к властям. Об этом даже написала депутат фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.

Дело не в недовольстве штрафами. Все упирается в отсутствие доверия к власти, и к нам, ЖК, в том числе. Надо бороться с испорченной коррупционерами репутацией, а не устраивать разборки с простым людом. А то прям разделили народ на культурных и любителей разносить заразу. 🙄 — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) January 8, 2019

А журналист Константин Конкин предложил свой вариант решения возникшего напряжения: властям страны и ее гражданам для справедливости просто нужно равноправие в сборе штрафов — если можно первым, то должно быть можно и вторым.