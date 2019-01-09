Премьер-министр Абылгазиев предложил пересмотреть размер штрафа за плевки

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Глава кыргызского кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что стоит пересмотреть размер штрафа за плевки на улицах — с Нового года он составляет 5500 сомов.

Такое заявление премьер сделал на совещании по реализации новых кодексов и законов 8 января.

«Несомненно, что мы должны уделять особое внимание вопросу формирования у граждан общественного сознания и опыта поведения в обществе. Считаю, что применение штрафных санкций – это мера, которая сегодня является объективно необходимой. Плевки – это, конечно, негативное явление, но штраф за него стоит пересмотреть», — сказал Абылгазиев.

Вступившие в силу с 1 января 2019 года штрафы за плевки в размере 5500 сомов вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Кыргызстанец Рамис Закирияев после вступление штрафов в силу записал видео, на котором он, обругав руководство страны, демонстративно плюнул на забор здания парламента. После этого он сказал, что готов заплатить штраф и показал в камеру 5500 сомов.

Больше про реакцию на штрафы за плевки и о том, как они привели к дискуссии о доверии к властям, читайте здесь.