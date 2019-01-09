Около 200 торговцев в Оше могут остаться без работы из-за планов мэрии построить аллею на месте рынка

Власти Оша решили снести Западный базар и возвести на его месте аллею со сквером. Для этого чиновники планируют выделить из местного бюджета почти 30 млн сомов. Торговцы просят приостановить строительство зоны отдыха — большинству из них нужно оплачивать кредиты.

Западный базар находится в ошском микрорайоне Кулатова. Местные жители основали этот рынок уже после распада Советского Союза. Сейчас там работает около 200 человек — не только жители ближайших районов, но и приезжие из Баткенской и Ошской областей. В основном они продают продукты питания и сельхозпродукты местных фермеров.

Торговцы говорят, что большинство из них взяло кредиты, чтобы вести здесь свой бизнес — они не представляют, как отдать долги банкам, если рынок закроют.

Сагынбубу Кадырбаева рассказывает, что она работает на Западном базаре уже 15 лет, и только так она может прокормить свою семью.

«В 2000 году я построила здесь магазин. Для этого брала четыре кредита в разных банках. Чтобы дети и внуки могли расплатиться с кредитами, я торгую в базаре. Мне 66 лет, за границу в поисках работы не могу выехать — здоровье уже не то», — говорит она.

Работающая на рынке с момента его появления Айтолкун Адылбекова тоже переживает, что может лишиться единственного источника дохода. Она объясняет, что торговцы боятся уходить на другие рынки, потому что привыкли к Западному базару и не знают, насколько успешной будет торговля на новом месте.

«Тут есть люди с кредитами, ипотекой. А как быть тем, кто снимает жилье? Мы тоже граждане государства, кто услышит нас?» — возмущается она.

Зелень вместо рынка

Пресс-секретарь Ошской мэрии Азамат Абсаттаров говорит, что городские власти планируют построить аллею со сквером вместо рынка уже много лет. Он объясняет, что местные жители несколько раз обращались к мэру с просьбой создать парк или сквер, так как в этом микрорайоне их нет.

«В микрорайонах Кулатова, Актилек, Анар и СМТУ нет парков. Еще с советских времен была запланирована их постройка, но реализуется она только сейчас. Смета проекта уже готова», — рассказал Абсаттаров.

Глава городского управления архитектуры и строительства Ажимурат Жолдошов подтвердил, что место, на котором находится рынок, действительно предназначено для озеленения.

Он объяснил, что по договору между мэрией и торговцами, последние должны освободить землю, если мэрии это потребуется.

Исполнительный директор Ошской ассоциации молодых предпринимателей Бектурсун Такелеев считает, что мэрия обязана найти для рынка другое место.

«[На этом месте] есть спрос, поэтому люди работали там и оплачивали налоги. Если хотят сносить рынок и построить сквер, то они должны найти им другое место, где они могли бы торговать», — говорит он.

В мэрии же сообщают, что вопрос обеспечения торговцев новым местом «рассматривается», но Западный базар переносить на новый участок точно не будут.

Строительство аллеи начнется после того, как депутаты горкенеша выделят на это деньги из бюджета. До этого будут сносить павильоны вдоль дороги, которая ведет к рынку, и постепенно дойдут до сноса самого Западного базара — по оценка мэрии, это произойдет в течение двух месяцев.

Пока же городские власти собираются провести разъяснительную работу среди торговцев.