В Кыргызстане появится бизнес-омбудсмен. Он будет защищать предпринимателей в спорах с властями

Иллюстративное фото. mindandi / Freepik

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о создании Института бизнес-омбудсмена, защищающего права предпринимателей.

Пресс-служба правительства сообщает, что бизнес-омбудсмен будет защищать права и интересы предпринимателей в спорах с госорганами.

«У бизнес-омбудсмена будет свой секретариат, который будет рассматривать обращения и жалобы предпринимателей. Бизнес-омбудсмен и секретариат не являются государственными органами и не подотчетны им», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Институт бизнес-омбудсмена будет подчиняться наблюдательному совету, состоящему из представителей правительства, международных партнеров по развитию и бизнес-ассоциациям.

На должность бизнес-омбудсмена может претендовать не только гражданин Кыргызстана, но и иностранец. Бизнес-омбудсмена будут выбирать на пять лет, а финансировать его работу будут международные партнеры по развитию.

Точно неизвестно какие именно организации будут финансировать работу бизнес-омбудсмена, но в Кыргызстане существует совет партнеров по развитию, куда входит USAID, Российско-кыргызский фонд развития, фонд «Сорос» и другие.

На должности бизнес-омбудсмена представители кыргызских ассоциаций предпринимателей видят пока только одного человека — Сергея Пономарева — президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг.

«При нарушениях прав и свобод субъектов бизнеса им фактически некуда обратиться. В обычный институт омбудсмена предприниматель не пойдет — не те функции у него. А если будет именно бизнес-омбудсмен, то он такой пробел ликвидирует», — сказал Пономарев журналистам портала Vesti.kg.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий пищевой промышленности Диляра Алимжанова сказала «Клоопу», что создание подобного института поможет бизнесу, потому что существующий омбудсмен не может заниматься всеми делами сразу.

«Эта должность нам бы не помешала, по крайней мере, вреда от нее точно не будет. Это не государственный орган, не будет финансироваться за счет государства, поэтому это не совсем просто омбудсмен, который занимается всеми вопросами сразу», — сказала Алимжанова.

Такого же мнения придерживается президент Ассоциации ювелиров Вячеслав Стрельников — по его словам, это может помочь малому бизнесу решать проблемы с госорганами.

Соавтор: Анастасия Шевченко