Мэр Оша исчез из базы данных граждан России. Он был в ней еще в ноябре

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов (в центре)

Градоначальник Оша Таалайбек Сарыбашов пропал из базы данных граждан России — еще в ноябре 2018 года его можно было найти в базе российской налоговой службы.

Поисковый запрос на сайте федеральной налоговой службы России по имени ошского мэра Таалайбека Сарыбашова больше ничего не выдает.

Еще в ноябре 2018 года такой же запрос на сайте выдавал данные о Сарыбашове — в том числе, и его ИНН.

Тогда этот вопрос подняла депутатка Ирина Карамушкина — она обратилась в Госкомитет нацбезопасности с требованием проверить, как Сарыбашов с двойным гражданством смог стать мэром Оша.

По законам Кыргызстана депутаты, министры, главы муниципальных служб, судьи и правоохранители не могут иметь двойное гражданство. Никакого наказания за это в законах не прописано, но госслужащего могут лишить должности.

Представитель ГКНБ Рахат Сулайманов пообещал обязательно проверить заявление Карамушкиной, но 9 января в разговоре с журналисткой «Клоопа» госкомитет заявил, что не должен этим заниматься. Тем не менее, там попросили журналистку отправить письменный запрос.

Представитель самого мэра Азамат Абсаттаров придерживается мнения, что Сарыбашов никогда не получал российского паспорта, хоть и работал несколько лет в Новосибирске.

Это было не первым сообщением о возможном двойном гражданстве у мэра Оша. 15 ноября в фейсбук-группе «Компромат KG» опубликовали выписку из документов предположительно от Министерства внутренних дел России.

В них говорилось, что российский паспорт Сарыбашеву выдало управление миграционной службы по Новосибирской области, а его адрес указан в Новосибирске, по улице Лескова, 173.