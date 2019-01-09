Бишкекские бизнесмены и власти строят новые заведения, переделывают парки и ставят пандусы, чтобы создать доступную среду для людей с инвалидностью. Совместно с активистом Аскаром Турдугуловым, который передвигается на инвалидной коляске, журналисты «Клоопа» провели эксперимент — проехались по разным заведениям в городе, которые создали доступные условия для людей с инвалидностью. Вердикт: добраться до них на колесах просто невозможно.
Мирбек Асангариев построил в Бишкеке отель «Бриджес», который полностью оборудован для людей с инвалидностью. Но, как говорит сам владелец отеля, его строили «равно комфортабельным для всех».
«Просто удивительно, что доступность этого отеля у нас в стране воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. На самом деле так должно быть везде — это принцип универсального дизайна. Чаще всего на нужды разных категорий людей не обращают внимания, поэтому я хотел учесть все необходимое», — сказал он.
В отеле нет ни одного элемента дизайна, который мог бы препятствовать передвижению человека с инвалидностью —в нем есть специальные номера, лифты, уборные, а дверные проемы достаточно широки для того, чтобы проехала коляска.
Сейчас в этом отеле часто проходят встречи активистов, которые отстаивают права людей с инвалидностью. Но попасть в него можно только на машине — на общественном транспорте, своим ходом и без посторонней помощи это практически невозможно. Дорога до отеля по улице Калыка Акиева не проложена асфальтом или плиткой — это просто открытая утоптанная земля с ямами и лужами.
Доступным для людей с инвалидностью также является кафе Baan Baan Thai Cafe, владелец которого сам смастерил автоматический пандус. Сначала Сумсарбек Мамыралиев долго искал фирмы, которые делают их на заказ, но так как они стоили слишком дорого, решил сделать пандус сам с помощью друзей, которые передвигаются на колясках. Все комплектующие обошлись ему в 1800 долларов.
Сейчас этим пандусом пользуются не только люди с инвалидностью, но и пожилые люди, и семьи с детскими колясками.
«Наш пандус спокойно выдерживает до 500 кг. Работает уже год и ни разу не сломался. Некоторые люди интересовались, как сделать такой пандус — например, одна женщина с инвалидностью, которая живет на первом этаже в старенькой хрущевке и ей трудно подниматься в подъезд, а еще люди из бизнес-сообщества. Я безумно рад, что кого-то мотивировал», — рассказал Сумсарбек.
Однако здесь есть та же проблема, что и в отеле «Бриджес». Из-за неразвитой инфраструктуры, в кафе могут добраться только те, кто приехал на машине: на дороге между улицами Тыныстанова и Токтогула крошится асфальт, образуя ямы, в которых можно напороться на камни, упасть и сломать коляску.
Еще один неплохой пандус расположен при входе в клинику «Неомед». Там отказались давать «Клоопу» интервью, но разрешили провести эксперимент с пандусом. Но сам Аскар на него заехать не смог.
В клинике признают, что пандус сделан не идеально, поэтому на фасаде здания возле пандуса специально установили табличку с номером, по которому можно вызвать сотрудника клиники. Он может помочь человеку с инвалидностью попасть в здание.
Парк, туалеты и соцзащита
Так же, как и частные предприниматели, некоторые государственные ведомства пытаются развивать город и создавать доступные зоны. Например, муниципальное предприятие «Тазалык» сделало новые пандусы на Аллее молодежи возле Национального университета.
«Здесь раньше стояли швеллеры (две железные пластины, похожие на рельсы, по которым трудно проехать на коляске – прим. автора). Они были непригодны, поэтому я рекомендовал сделать здесь цементные пандусы», — рассказал Аскар. Он выступал консультантом для «Тазалыка» в этом проекте.
У пандусов небольшой угол наклона, поэтому они доступны для людей на инвалидных колясках. Но, несмотря на то, что их поставили только осенью 2018 года, пандусы уже начали рассыпаться.
Кроме этого, попасть на аллею, передвигаясь на коляске сложно из-за ступенек на остановках и бордюров, которые не позволяют автомобилям заехать сюда.
«Если для всех пара ступенек это легкая преграда, для кого-то это пропасть», — объясняет Аскар.
Управление социального развития Первомайского района в Бишкеке, потратив 127 тысяч сомов из собственного бюджета, по словам Аскара, сделало один из лучших пандусов в городе. Теперь к одному из двух входов в здание администрации можно самостоятельно заехать на инвалидной коляске.
Этот пандус универсален. Его полотно сетчатое, а значит в холодную погоду на нем не будет образовываться лед. Кроме этого, сетка — это цепкая поверхность, которая позволяет человеку на коляске заезжать и съезжать самостоятельно. А два поручня по бокам удобны и для тех, кто ходит с костылями, и тем, кто передвигается на колесах.
Но добраться до администрации своим ходом на коляске не получится. На проспекте Жибек-Жолу нет почти ни одного ровного тротуара — везде ямы, камни, а у тех редких пандусов, которые попадаются по пути, слишком резкий подъем — на них невозможно заехать без посторонней помощи.
В 2017 году мэрия поставила в центре города два общественных туалета с дополнительными кабинками для людей с инвалидностью. Мы проверили только один — он находится за историческим музеем. На коляске до него без посторонней помощи не добраться из-за ям на аллее и отсутствия пандусов по пути.
Весь город должен быть удобным для всех
Строить пандусы в Бишкеке начали только в 2013 году. Тогда правительство приняло постановление об актуализации мер по доступности города для людей с инвалидностью.
По словам начальника Управления градостроительства и архитектуры Замиры Кангельдиевой, в советское время таких норм не было, а в первые годы независимости на это не было денег. Здания, построенные в советское время, не предусматривают удобства для людей с инвалидностью. К ним сейчас пристраивают пандусы, но нередко из-за нехватки земли их наклон делают слишком резким, что делает их небезопасными для людей, которые передвигаются на колясках.
Городской планировщик Атай Самыйбек считает, что появление предпринимателей, которые делают свои заведения доступными для всех — положительная тенденция .
«Но это пока малоэффективно, поскольку вся другая сопутствующая городская инфраструктура не соответствует принципам инклюзивного (доступного) дизайна. Сейчас большое препятствие добраться до тех мест, где есть удобные пандусы. [Весь город] должен быть удобным, комфортным и безопасным, а не только его отдельные участки», — сказал он.
По словам Самыйбека, при проектировании и строительстве объектов инфраструктуры нужно учитывать потребности всех социальных групп. Правильная планировка города подразумевает качественное мощение улиц, отсутствие лишних бордюров и ступенек между пешеходной и проезжей частью, тротуарами и зданиями, качественное освещение улиц, наличие водоотводов, установку тактильных плит для незрячих и слабовидящих людей, удобную и понятную уличную навигацию.
«К сожалению, сейчас тяжело приходится не только людям с инвалидностью, но и всем другим. Причина этому — низкий уровень качества дизайна и комфортности общественных пространств, начиная от подъездов домов, остановок общественного транспорта и до улиц, парков и социально-культурных учреждений», — сказал он.
Кангельдиева объясняет, что Управление градостроительства одобряет только те планы и проекты, которые соблюдают международные стандарты, ГОСТы и внутренние инструкции. Она добавляет, что этап строительства контролирует уже Госэкотехинспекция, которая должна проверить наличие пандусов и прочих заложенных в проект элементов.
Ответа от Управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции на вопрос о том, почему инфраструктура города не отвечает требованиям доступности, на момент публикации материала получить не удалось.
6,6 млрд сомов на создание инклюзивной среды
О создании доступной среды в Кыргызстане говорят и в парламенте. В декабре законопроект «О ратификации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью» приняли в первом чтении. Теперь его должны принять еще в двух, а после документ поступит на подпись президенту. Генеральная Ассамблея ООН приняла эту конвенцию еще в 2006 году.
Министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров сообщил, что по предварительным подсчетам на создание условий для людей с инвалидностью в рамках конвенции потребуется 6,6 млрд сомов. Если конвенцию примут, то бизнес и частные лица обязаны будут обустраивать доступную среду, но частично финансирование будет осуществляться за счет госбюджета.
«После ратификации первым этапом мы наметим план мероприятий, чтобы разработать программу “Доступная страна” и создать условия для лиц с [инвалидностью] согласно постановлению парламента», — сказал министр.
По словам урбаниста Атая Самыйбека, важно на законодательном уровне закрепить права людей с инвалидностью. Но ограничиваться этим нельзя — нужно еще поменять архитектурное и градостроительное законодательство, а безопасное передвижение и использование пространства должны учитываться при проектировании и строительстве зданий.
Он добавил, что еще важнее поменять отношение общества к инклюзивности. «Мы должны стремиться к тому, чтобы люди с инвалидностью не были “белыми воронами”, а стали полноценными членами нашего общества, чтобы они стали частью городской толпы и никто им уже не удивлялся».