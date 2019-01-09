Но добраться до администрации своим ходом на коляске не получится. На проспекте Жибек-Жолу нет почти ни одного ровного тротуара — везде ямы, камни, а у тех редких пандусов, которые попадаются по пути, слишком резкий подъем — на них невозможно заехать без посторонней помощи.

В 2017 году мэрия поставила в центре города два общественных туалета с дополнительными кабинками для людей с инвалидностью. Мы проверили только один — он находится за историческим музеем. На коляске до него без посторонней помощи не добраться из-за ям на аллее и отсутствия пандусов по пути.

Весь город должен быть удобным для всех

Строить пандусы в Бишкеке начали только в 2013 году. Тогда правительство приняло постановление об актуализации мер по доступности города для людей с инвалидностью.

По словам начальника Управления градостроительства и архитектуры Замиры Кангельдиевой, в советское время таких норм не было, а в первые годы независимости на это не было денег. Здания, построенные в советское время, не предусматривают удобства для людей с инвалидностью. К ним сейчас пристраивают пандусы, но нередко из-за нехватки земли их наклон делают слишком резким, что делает их небезопасными для людей, которые передвигаются на колясках.

Городской планировщик Атай Самыйбек считает, что появление предпринимателей, которые делают свои заведения доступными для всех — положительная тенденция .



«Но это пока малоэффективно, поскольку вся другая сопутствующая городская инфраструктура не соответствует принципам инклюзивного (доступного) дизайна. Сейчас большое препятствие добраться до тех мест, где есть удобные пандусы. [Весь город] должен быть удобным, комфортным и безопасным, а не только его отдельные участки», — сказал он.

По словам Самыйбека, при проектировании и строительстве объектов инфраструктуры нужно учитывать потребности всех социальных групп. Правильная планировка города подразумевает качественное мощение улиц, отсутствие лишних бордюров и ступенек между пешеходной и проезжей частью, тротуарами и зданиями, качественное освещение улиц, наличие водоотводов, установку тактильных плит для незрячих и слабовидящих людей, удобную и понятную уличную навигацию.

«К сожалению, сейчас тяжело приходится не только людям с инвалидностью, но и всем другим. Причина этому — низкий уровень качества дизайна и комфортности общественных пространств, начиная от подъездов домов, остановок общественного транспорта и до улиц, парков и социально-культурных учреждений», — сказал он.



Кангельдиева объясняет, что Управление градостроительства одобряет только те планы и проекты, которые соблюдают международные стандарты, ГОСТы и внутренние инструкции. Она добавляет, что этап строительства контролирует уже Госэкотехинспекция, которая должна проверить наличие пандусов и прочих заложенных в проект элементов.

Ответа от Управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции на вопрос о том, почему инфраструктура города не отвечает требованиям доступности, на момент публикации материала получить не удалось.

6,6 млрд сомов на создание инклюзивной среды

О создании доступной среды в Кыргызстане говорят и в парламенте. В декабре законопроект «О ратификации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью» приняли в первом чтении. Теперь его должны принять еще в двух, а после документ поступит на подпись президенту. Генеральная Ассамблея ООН приняла эту конвенцию еще в 2006 году.

Министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров сообщил, что по предварительным подсчетам на создание условий для людей с инвалидностью в рамках конвенции потребуется 6,6 млрд сомов. Если конвенцию примут, то бизнес и частные лица обязаны будут обустраивать доступную среду, но частично финансирование будет осуществляться за счет госбюджета.

«После ратификации первым этапом мы наметим план мероприятий, чтобы разработать программу “Доступная страна” и создать условия для лиц с [инвалидностью] согласно постановлению парламента», — сказал министр.



По словам урбаниста Атая Самыйбека, важно на законодательном уровне закрепить права людей с инвалидностью. Но ограничиваться этим нельзя — нужно еще поменять архитектурное и градостроительное законодательство, а безопасное передвижение и использование пространства должны учитываться при проектировании и строительстве зданий.

Он добавил, что еще важнее поменять отношение общества к инклюзивности. «Мы должны стремиться к тому, чтобы люди с инвалидностью не были “белыми воронами”, а стали полноценными членами нашего общества, чтобы они стали частью городской толпы и никто им уже не удивлялся».