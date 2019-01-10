Глава кыргызской футбольной федерации ушел в отставку в разгар Кубка Азии

Семетей Султанов

Президент Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) Семетей Султанов ушел в отставку. Он возглавлял федерацию с 2012 года и за это время кыргызская сборная достигла самых больших успехов за свою историю. Султанов — зять экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Об отставке Султанова 10 января сообщила пресс-служба ФФКР. Хотя, как сообщили журналисту «Клоопа» в организации, он подал в отставку еще 7 января.

«Это решение долго готовилось, к нему я шел заблаговременно, и оно никоим образом не является спонтанным, либо решением, принятым под каким-либо внешним воздействием или давлением. Мы планировали такой вариант в случае, если наша сборная команда завоюет право выступления в Кубке Азии», — говорится в его обращении на сайте федерации.

Семетей Султанов сообщил, что участие кыргызской сборной в финальной части Кубке Азии было его главной задачей на посту президента федерации.

Прыжок на 100 строчек рейтинга

Султанов возглавлял ФФКР с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок, который должен был закончиться в 2020 году.

За время его руководства федерацией мужская футбольная сборная Кыргызстана достигла самых больших успехов за всю свою историю — команда впервые прошла в финальную часть Кубка Азии и поднялась в рейтинге ФИФА на более, чем 100 позиций.

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Президент — зять президента

Семетей Султанов возглавил федерацию, когда его тесть — Алмазбек Атамбаев — был президентом Кыргызстана, а подал в отставку чуть более чем через год после окончания президентского срока Атамбаева.

После того, как Атамбаева на посту президента сменил его протеже Сооронбай Жээнбеков, между двумя бывшими соратниками разгорелся конфликт, а большинство высокопоставленных сторонников Атамбаева потеряли свои посты.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, также своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.

После этих увольнений конфликт обострился и уголовными делами в отношении сторонников Атамбаева — по обвинению в коррупции арестовали Исакова, экс-главу таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и других соратников экс-президента.

При этом в ФФКР заявляют, что отставка Султанова никак не связана с политикой.

Семетей Султанов — не первый родственник президентов Кыргызстана, который возглавлял спортивную федерацию. В 2004-2005 годах сын первого президента Аскара Акаева – Айдар – был главой Национального олимпийского комитета и Федерации бокса. Сын второго президента Курманбека Бакиева – Максим – в 2008 году был президентом Федерации борьбы.