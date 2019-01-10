8 января ГКНБ посчитал, что при модернизации ТЭЦ государству нанесли ущерб в 111 млн долларов — по их мнению, в 2013 году Сапар Исаков «умышленно» не обратил внимания на недостаток опыта и отсутствие проектно-сметных документов у китайской компании TBEA, и все равно из «корыстных убеждений» подписал с ней контракт.

В качестве аргумента ГКНБ приводит то, что в 2010 году Центральное агентство по развитию инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), где работал Сапар Исаков, отклонило предложение TBEA из-за высокой стоимости и технических недостатков. Тогда TBEA оценивало стоимость реконструкции в 200 млн долларов — спустя три года Кыргызстан заключил контракт с этой компанией на 386 млн.

Таким подсчетом суммы ущерба возмущен адвокат Исакова Нурбек Токтакунов — по его словам, следствие вместо того, чтобы искать реальные факты преступления просто наняли «математиков», чтобы те подсчитали, кто сколько украл.

«Зачем искать связи, подтверждения передачи, хранения, использования финансов, зачем вести оперативную работу? Надо нанять математиков и ставить им задачу [посчитать], кто и сколько украл. Они будут выводить математические формулы по заданию правящей группировки и сажать их противников. Потом они будут сажать тех, кто ставил им задачи раньше», — пишет Токтакунов на своей странице в фейсбуке.

Тем не менее, следствие по этому делу завершено и материалы должны передать в суд в феврале — у Токтакунова есть меньше месяца, чтобы изучить все 40 томов уголовного дела.