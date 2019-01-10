Бывшему премьер-министру Сапару Исакову грозит до 20 лет тюрьмы по делам о модернизации ТЭЦ и ремонте исторического музея. Следствие считает, что действия Исакова причинили многомиллионный ущерб государству. В чем именно его обвиняют?
Сапара Исакова арестовали 5 июня 2018 года по обвинениям в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ. С тех пор ему предъявили еще одно обвинение в коррупции по реконструкции исторического музея в Бишкеке. Возможно, Исаков станет обвиняемым и по делу о ремонте ипподрома в Чолпон-Ате.
Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов считает, что Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) идет на поводу власти, чтобы посадить в тюрьму своих политических противников. В чем конкретно ГКНБ обвиняет бывшего премьер-министра?
$111 млн ущерба от модернизации ТЭЦ
8 января ГКНБ посчитал, что при модернизации ТЭЦ государству нанесли ущерб в 111 млн долларов — по их мнению, в 2013 году Сапар Исаков «умышленно» не обратил внимания на недостаток опыта и отсутствие проектно-сметных документов у китайской компании TBEA, и все равно из «корыстных убеждений» подписал с ней контракт.
В качестве аргумента ГКНБ приводит то, что в 2010 году Центральное агентство по развитию инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), где работал Сапар Исаков, отклонило предложение TBEA из-за высокой стоимости и технических недостатков. Тогда TBEA оценивало стоимость реконструкции в 200 млн долларов — спустя три года Кыргызстан заключил контракт с этой компанией на 386 млн.
Таким подсчетом суммы ущерба возмущен адвокат Исакова Нурбек Токтакунов — по его словам, следствие вместо того, чтобы искать реальные факты преступления просто наняли «математиков», чтобы те подсчитали, кто сколько украл.
«Зачем искать связи, подтверждения передачи, хранения, использования финансов, зачем вести оперативную работу? Надо нанять математиков и ставить им задачу [посчитать], кто и сколько украл. Они будут выводить математические формулы по заданию правящей группировки и сажать их противников. Потом они будут сажать тех, кто ставил им задачи раньше», — пишет Токтакунов на своей странице в фейсбуке.
Тем не менее, следствие по этому делу завершено и материалы должны передать в суд в феврале — у Токтакунова есть меньше месяца, чтобы изучить все 40 томов уголовного дела.
«Вмешательство» Исакова в реконструкцию музея
10 января 2019 года ГКНБ предъявил Исакову обвинения в коррупции во время капитального ремонта исторического музея в Бишкеке, из-за которого государству нанесли ущерб в 1,4 млн долларов.
Спецслужбы утверждают, что в 2016 году правительство Кыргызстана и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) подписали договор о реконструкции музея. В течение трех лет ТИКА должно было предоставить на нее $15 млн гранта.
«Из-за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея со стороны экс-руководителя Аппарата президента КР [Сапара] Исакова и других должностных лиц, и требования ими завершения работ до 31 августа 2017 года, турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ», — говорится в пресс-релизе ГКНБ.
По этой причине на завершение ремонта музея пришлось дополнительно выделить более 22 млн долларов из бюджета страны. По версии следствия, в 2017 году Исаков с «отдельными лицами», нарушив закон о госзакупках, и вопреки интересам государства привлек к ремонту немецкую компанию “Vitrinen und Glasbau REIER”.
Следствие считает, что немецкая компания завысила стоимость расходных материалов на 54 тысячи долларов, а ущерб от разницы курсов между евро и сомами составила 613 тысяч долларов.
Токтакунов еще не получил материалы по этому делу, но он предполагает, что оно состоит как минимум из 10 томов.
Реконструкция ипподрома
Еще одно дело, фигурантом которого может оказаться Исаков — завышение стоимости реконструкции Чолпон-атинского ипподрома в 2016 году.
Токтакунов объясняет, что в уголовном деле о реконструкции исторического музея упоминалось, что у Исакова уже есть опыт «преступного сговора при реализации крупных национальных проектов», таких как реконструкция ипподрома в Чолпон-Ате.
«Из этого я сделал вывод, что еще предстоит предъявление обвинения по делу об ипподроме», — объяснил адвокат. Он добавил, что Исакова уже допрашивали об ипподроме в качестве свидетеля — точно так же его допрашивали и о музее, прежде чем предъявить ему обвинения.
Летом 2018 года генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту завышения цены строительства ипподрома в Чолпон-Ате, где прошли Всемирные игры кочевников. По предварительным подсчетам, ущерб государству составил 202 млн сомов.
Соавтор: Анастасия Шевченко