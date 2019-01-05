Посмотрите работы Алексея Клименко — он пересказал «Белый пароход» в графических иллюстрациях

Художник Алексей Клименко создал 28 иллюстраций к повести «Белый пароход» Чингиза Айтматова, из которых сложился настоящий краткий визуальный пересказ. Работы можно было увидеть на выставке в честь 90-летия писателя, но если вы не успели — посмотрите их на «Клоопе».

Картины Клименко можно было увидеть на выставке «Солнце декабря» в «Асанбай-центре», которая прошла в декабре минувшего года.

Художник рассказал, что перед созданием иллюстраций ему не было знакомо творчество Айтматова, но он углубился в его изучение.

«Айтматов истощил меня и глубоко отпечатался в подкорках моего головного мозга. Не рекомендую читать его взахлеб, если вы, как и я, не были знакомы с ним: депрессия и апатия вам гарантированы. Но в моей жизни, несмотря на весь ахроматизм его творчества, это безусловно один из самых ярких писателей, а “Белый пароход” — величайшее литературное произведение, после прочтения которого я умер вместе с главным героем», — сказал художник.

Повесть «Белый пароход» рассказывает историю 7-летнего мальчика-сироты, который живет в заповеднике на берегу озера Иссык-Куль. Его воспитывают родственники, но лишь деду Момуну есть до него дело.

Мальчик верит, что его отец — матрос на белом пароходе, который он часто видел в водах озера. Мальчик мечтал, что однажды превратится в рыбу и доплывет до этого парохода.

Дедушка рассказывал ему сказку о Матери-оленихе, которая однажды спасла их род, вытащив из воды младенца и вырастив его.

Однажды дядя мальчика спаивает Момуна и заставляет его убить олениху. Мальчик, привыкший видеть доброго деда, который учил его уважать животных, был не готов к такой жестокости. У него начинается жар, а после он бежит к озеру. Повесть заканчивается трагично — он бросается в воды Иссык-Куля, надеясь превратиться в рыбу, и после этого его уже никто не видел.

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