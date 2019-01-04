Свидетелям разрешили задерживать злоумышленников

Представим ситуацию, что вы стали свидетелем, как кто-то пытается угнать автомобиль. Вы решаете остановить злоумышленника и между вами завязывается потасовка. В итоге вы побеждаете в драке и обездвиживаете своего противника — вы спасли автомобиль от угона, но нанесли увечья злоумышленнику: разбили ему губу и оставили синяк под глазом. Давайте посмотрим, как на это реагировала милиция раньше, и как она должна будет реагировать сейчас.

Было: В старой редакции УПК не было прописано, что граждане могут задерживать злоумышленников для передачи сотрудникам милиции. В теории это можно было сделать, но тогда вы сами рисковали попасть под уголовную ответственность по статье «Самоуправство» — потому что ваш противник получил увечья.

Стало: По новой редакции УПК вас не должны привлекать к ответственности за задержание злоумышленника для передачи его сотрудникам милиции. Но тут важно знать — если в ходе потасовки ваш противник получил тяжелые увечья, вас могут привлечь к ответственности.

Упростили возбуждение уголовных дел

Было: Чтобы возбудить дело, следователь должен был проделать целую череду действий: дождаться заявления, выехать на место происшествия, опросить свидетелей и собрать объяснительные, и лишь затем возбуждать (или не возбуждать) дело. Если следователь открыл дело, то он должен был заново всех опросить, чтобы зафиксировать все в протоколе — то есть сделать двойную работу.

Стало: Теперь уголовные дела возбуждаются сразу — с момента поступления заявления, которое фиксируется в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Как только заявление попадает в этот реестр, следователь начинает вести полноценное расследование: допрашивать свидетелей, потерпевших, вносить их показания в проколы.

Упразднили институт понятых

Было: По старым нормам следователи должны были искать независимых свидетелей для проведения обыска или описи имущества — эти люди должны были наблюдать за тем, чтобы следственные мероприятия шли без нарушений.

Стало: По новым правилам следователи могут проводить обыск, осмотр места преступления или опознание без понятых. Вместо этого они должны снимать все на видео. Если следователь намеренно исказит видеосъемку в своих интересах, то его привлекут к уголовной ответственности.

Разрешили брать показания по видеоконференции

Представим, что следователь из Бишкека ведет расследование по мошенничеству. Он собирает материалы дела и выходит на свидетеля, который согласен дать свои показания. Но есть проблема: свидетель проживает в Иссык-Кульской области. Следователь из Бишкека физически не может выехать к свидетелю, а тот — не планирует поездку в Бишкек из-за серьезных проблем со здоровьем или отсутствия денег на дорогу. Как на такой случай реагируют старый и новый УПК?

Было: По старому УПК следователи не могли брать показания дистанционно. Они были вынуждены ждать, пока свидетель из региона приедет к ним, или в крайнем случае выезжали к нему. Из-за этого расследования затягивались.

Стало: Свидетель из Иссык-Кульской области готов дать показания, но не может выехать в Бишкек? Теперь для этого ему достаточно пойти в местное отделение милиции — там его свяжут со следователем из Бишкека через видеосвязь и он сможет дать свои показания.

Появилась новая фигура — следственный судья

Следственный судья — это новый институт в Уголовно-процессуальном кодексе. По закону, такие судьи будут заниматься только досудебным производством; они должны стать нейтральной фигурой между сторонами обвинения и защиты.

Допустим, следователь и прокурор хотят поместить обвиняемого в коррупции под стражу. Они обращаются к следственному судье — тот приглашает адвоката обвиняемого и рассматривает доводы каждой сторон. Изучив аргументы, следственный судья выносит решение, брать обвиняемого под арест или нет. Кроме этого, следственные судьи также будут:

• Выбирать, стоит ли взять подозреваемого или обвиняемого под домашний арест или ограничиться подпиской о невыезде; • Решать, снимать или накладывать арест на имущество; • Проверять, прошло ли задержание подозреваемого с соблюдением норм и законов, и стоило ли это вообще делать; • Разрешать или отклонять разные прошения: например, об эксгумации тела, о размещении подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар; • Принимать решения об отстранении подозреваемого с должности и т.д.

По большей части создание этого института — хорошая инициатива обновленного УПК. Следственный судья не будет отвлекаться на другие дела и будет специализироваться только в вопросах досудебного производства. Сейчас этим же занимаются обычные судьи.

Сестра убитой Бурулай Турдалы кызы дает показания в Свердловском районном суде Бишкека 9 октября. Фото: Бекжан Асылбеков / Kloop.kg

Теперь показания можно зафиксировать (депонировать)

Депонирование показаний разработали для того, чтобы один раз зафиксировать и сохранить показания свидетелей или потерпевшего, которые не смогут приходить на заседания суда «в силу объективных причин».

Например, это необходимо, чтобы каждый раз не приглашать на судебный процесс человека, который прикован к постели из-за болезни — его показания один раз подробно запишут и больше не станут его тревожить.

Под «объективными причинами» УПК признает такие случаи как:

• Выезд за границу; • Болезнь свидетеля или потерпевшего, которая не позволяет посещать заседания; • Болезнь, которая угрожает жизни свидетеля или потерпевшего.

К депонированию показаний также будут прибегать в таких случаях:

• Если сторона защиты или обвинения хочет допросить несовершеннолетнего ребенка — чтобы оградить его от стресса и не приглашать на судебные заседания; • Если свидетель или потерпевший опасается за свою безопасность.

Решения о том, стоит ли фиксировать показания или нет, принимает следственный судья. Но о депонировании могут просить как сторона обвинения, так и сторона защиты.

Участники дела, чьи показания были депонированы, могут не приходить на судебные заседания, но это требование не абсолютно — если судья посчитает, что зафиксированных показаний свидетеля или потерпевшего недостаточно, то их могут все равно пригласить в суд.

Прокуроры теперь не обязаны обжаловать дела с оправдательным вердиктом

Было: С прокуроров требовали обжаловать решения суда, если по их делам выносили оправдательные приговоры.

Стало: Теперь прокурор может и не обжаловать проигранное дело.

Уголовный кодекс (УК)

Исключили понятие рецидива (повторного совершения преступления)

Рецидив — когда человек с непогашенной судимостью сознательно продолжает совершать преступления. Допустим, что в 2013 году человека посадили в тюрьму на три года за продажу наркотиков. Отсидев свой срок, в 2016 году он освобождается. Но на свободе он пробыл недолго — через год милиция обыскивает его дом и находит 500 граммов анаши.

Материалы дела передают в суд. Судья видит, что у человека есть судимость. Какое наказание он получит?

Было: Судимость была бы отягчающим обстоятельством в этом деле. Это учитывали бы в материалах дела, и рецидив отразился бы на сроках и тяжести наказания.

Стало: Обвиняемого осудят только за хранение анаши, которую нашли оперативники. А то, что у него есть судимость, уже не имеет значения. Это новшество — гуманизация новой редакции Уголовного кодекса.

По мнению Жоошева, исключение рецидива — это хорошая инициатива. Потому что человек за свое прошлое преступление уже отбыл наказание. Поэтому ужесточать наказание при повторном преступлении — это нелогично.

Сотрудники Госслужбы исполнения наказаний патрулируют периметр колонии №19 в Чуйской области. Фото: Эвелина Зайцева / Kloop.kg

Часть преступлений стали проступками

Было: До 2019 года уголовная и административная ответственность была прописана в двух кодексах — Уголовном и Кодексе об административной ответственности.

Стало: Теперь эти два кодекса разделили на три — Уголовный, Кодекс о нарушениях, Кодекс о проступках. В Кодекс о проступках из Уголовного частично перекочевали, например, такие статьи как «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж». Частично — это значит, что сумма ущерба не должна превышать 10 тысяч сомов. Если сумма ущерба превышает 10 тысяч сомов, то это уже попадает под Уголовный кодекс.

Что такое проступок: Проступок — социально-вредное или нечестное деяние, например, кража телефона, нелегальное ведение бизнеса или повреждение чужого имущества. Если человек совершил проступок, то ему могут ограничить свободу (или передвижения), наложить на него штраф или привлечь к исправительным или общественным работам. Назначать лишение свободы за проступки не будут.

Сократили максимальные сроки за преступления

Было: По старому кодексу судья мог назначить виновному в преступлении срок от 6 месяцев до 20 лет.

Стало: Теперь максимальный срок за преступления сократился до 15 лет. Максимальный срок за совершение сразу нескольких преступлений тоже снизился — с 25 до 20 лет.

Теперь нельзя досрочно погасить судимость

Еще одно новшество — суды больше не смогут досрочно снимать судимость.

Допустим, осужденный отбыл свой срок, а на погашение его судимости отведен срок в 8 лет. Теперь ему придется ждать истечения этого периода, и он не может обращаться в суд с просьбой о досрочном погашении, как это можно было делать раньше.

Если у гражданина есть непогашенная судимость, то он не сможет занимать некоторые государственные должности и у него будут проблемы с трудоустройством.

Теперь компании тоже несут уголовную ответственность

Допустим, вы — владелец ресторана. У вас проблемы с санэпиднадзором — инспектор нашел на кухне несколько нарушений. Чтобы не платить штраф, вы хотите подкупить проверяющего. Добросовестный инспектор не взял деньги и пожаловался в милицию. Если раньше наказание было бы только для вас, то теперь оно будет и для вашего юридического лица, то есть ресторана.

Наказаний для компаний всего три:

• Штраф; • Ограничение прав — например, запрет на участие в тендерах или на получение налоговых льгот; • Принудительная ликвидация.

Вот неполный список преступлений, за которые будут наказывать юридических лиц:

• Торговля людьми; • Отмывание денег; • Организация финансовых пирамид; • Рейдерство; • Создание опасности для потребителя (например, если ваша строительная компания продала квартиру в доме, который не соответствует нормам, или если посетители отравились едой в вашем заведении).

Фото: «Кабар»

Появились новые статьи и главы

В новой редакции УК появились две новые главы — в них прописали ответственность за преступления, совершенные медиками, фармацевтами или военными. А еще Уголовный кодекс дополнили новыми статьями. Вот некоторые из них:

• Насильственное донорство

Врач без вашего согласия или против вашей воли взял вашу кровь для переливания? За свои действия он понесет наказание — от штрафа до лишения свободы.

• Преступления против мира

Под преступления против мира попадают:

• Планирование, подготовка или развязывание вооруженной агрессии; • Ведение агрессивной войны с нарушением международных договоров.

• Преступления против человечности

Под это определение попадают:

• Незаконная депортация; • Незаконное содержание в заключении; • Обращение в рабство; • Казнь без суда; • Пытки или преследование людей по признаку расы, пола, этнической принадлежности, инвалидности, вероисповедания, политических убеждений и прочего.

• Насильственное исчезновение

Допустим, что вы работаете госслужащим и у вас есть неоспоримые доказательства, что ваш начальник замешан в коррупции. Вы решили рассказать об этом: передали свои сведения и документы журналистам, правоохранительным органам; написали об этом в соцсетях. А потом вы внезапно пропали — люди вашего начальника похитили вас и вывезли загород.

Этот случай и есть насильственное исчезновение — то есть, преступление совершается от лица представителя власти, либо политической организации. За это деяние предусмотрено наказание — от 12,5 до 15 лет тюрьмы.

В УК появился новый институт — пробация

Пробационный надзор разработали для того, чтобы помочь совершившим преступления гражданам вернуться к нормальной жизни. За пробационный надзор будут отвечать сотрудники Госслужбы исполнения наказаний — ГСИН. Период пробационного надзора — от одного года до 3 лет.

Участниками пробации станут:

• Граждане, получившие наказание в виде общественных или исправительных работ; • Условно-досрочно освободившиеся; • Граждане, которым до освобождения остался год.

Клиенты пробационного надзора будут обязаны:

• Зарегистрироваться в органе пробации по месту жительства и периодически отмечаться там; • Не выезжать за пределы Кыргызстана без разрешения; • Уведомлять орган пробации о своем месте жительства, работы или учебы, а также об их изменении.

При этом с участников пробации также могут потребовать исполнение некоторых обязанностей как:

• Пройти лечение от алкоголизма, наркотической зависимости или болезни, представляющей опасность для здоровья окружающих; • Не пить алкоголь и не употреблять наркотики; • Не контактировать с определенными людьми; • Возместить пострадавшему причиненный ущерб; • Не посещать определенные места; • Находиться дома в определенное судом время; • Устроиться на работу или пойти на учебу к установленному судом сроку; • Участвовать в программах ресоциализации, назначенных органом пробации.

Если осужденный успешно завершил программу пробации, то он считается отбывшим наказание. Если он без уважительных причин нарушит надзорные требования два раза (или больше), орган пробации может обратиться в суд — осужденный рискует стать заключенным или отбыть другое наказание, которое для него назначил суд.

А если осужденный во время пробационного срока совершит преступление или проступок, то ему назначат наказание.