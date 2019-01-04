– В основном звонят пострадавшие, родственники, и те, кто хотят помочь. Предлагают деньги, вещи, жилье. Равнодушных людей нет. Позвонили из другого региона с просьбой проверить, есть ли в списках живых родственник. Я нашла фамилию в списке погибших, а сказать не смогла. Дала другой номер телефона для связи, – признается Настя. – Я думала, что сильная, оказалось – нет.

В коридоре прислонившись спиной к стене стоит молодая женщина-волонтер – поверх куртки у нее наброшена красная жилетка с символикой общественной организации «По зову сердца». Лилия Зиятдинова пришла в штаб 3 января в половине восьмого утра.

Лилия Зиятдинова. Фото: Валентина Сердитова / RFE/RL

– Всегда хотела найти применение себе в добровольческом движении. Но обычно там молодые парни и девушки, студенты. Неудобно как-то было. Вот, случай выдался, – она мгновенно осекается на этой фразе, но потом продолжает: – Я здесь в роли регулировщика поставлена. Объясняю, куда идти, где и что расположено. С самого утра идут люди. Не за помощью. Они сами предлагают помощь. Вещи, продукты, воду. Даже жилье предлагают бесплатно.

Лилия рассказывает, что дежурить будет до поздней ночи. Следующий раз придет уже в воскресенье, в свой выходной день.

– Вдруг понадобится полы мыть в школе, ведь скоро каникулы кончатся, – говорит она

Старшеклассница Настя Левченко пришла в штаб за помощью. Ей нужно забрать вещи из пострадавшей квартиры. Настя боится, что сама не справится. Волонтеры с готовностью отзываются помочь.

Настя с мамой Еленой Анатольевной жили в 8-м подъезде, который вместе с 5-м, 6-м и рухнувшим 7-м признан непригодным для жизни. Спасатели пускают жильцов в квартиры в определенное время, взять разрешают только самое необходимое.

Следующее «окно» назначено на 16 часов, и Настя торопится.

​– Я в этом доме прожила с мамой всю жизнь. Все воспоминания с ним связаны. А теперь еще и неприятное. Нам сказали, что наш подъезд, скорее всего, демонтируют. Дадут квартиру или деньги. Мы даже не обсуждали с мамой еще, где хотели бы жить. Но точно одно – здесь мы больше не сможем жить, – говорит девушка.