Заработал реестр преступлений. Свои заявления в милицию теперь можно отслеживать онлайн

С 1 января кыргызстанцы после обращения в милицию могут отслеживать продвижение своего дела онлайн — с помощью единого реестра и преступлений и проступков.

Сотрудники правоохранительных органов с 1 января обязаны вносить каждое заявление о случившемся или готовящемся преступлении в единую электронную базу данных. После регистрации в этой системе заявитель получит уникальный номер с QR-кодом своего заявления и в дальнейшем сможет онлайн отслеживать продвижение своего дела.

Если сотрудник правоохранительных органов откажется вносить заявление в реестр, ему может грозить штраф от 220 до 300 тысяч сомов и запрет занимать некоторые должности сроком до двух лет.

По мнению правительства, с помощью реестра власти минимизируют риски фальсификации дела, внесут прозрачность в уголовный процесс, прекратят утерю уголовных дел и сократят расходы денег и времени.

Единый реестр объединил семь государственный ведомств: генпрокуратуру, МВД, ГКНБ, Верховный суд, финполицию, ГСИН и таможенную службу. Для введения этого реестра генпрокуратуре выделили из бюджета 102 млн сомов, МВД — 6 млн, а ГСИН — 21 млн сомов.

Как это должно работать:

Первую запись в системе сделали спустя три минуты с момента запуска: в 00:03 1 января в Бишкеке на пересечение улиц Горького и Панфилова произошла авария.