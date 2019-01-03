Целых семь дней выходных объявило правительство в начале 2019 года. Рассказываем, куда податься и чем заняться, если вы уже устали от Нового года, доедания оливье из бездонного тазика и ленивого праздничного Бишкека.
Вы можете заняться активным отдыхом — например, съездить в горы или искупаться в термальных источниках.
Союз пешеходного туризма как раз запланировал двухдневный поход на озеро Сутту-Булак с 5 по 6 января: в первый день будет посещение петроглифов в Чолпон-Ате и купание в источниках «Таш-Суу», а во второй день — поход на само озеро. Транспорт, проживание, услуги гида обойдутся вам примерно в 1700 сомов.
У Союза есть и однодневные походы в начале января — например, поездки на горнолыжные базы «ЗиЛ», «Каракол» или «Тогуз-Булак». Если вы без экипировки, то вся поездка обойдется примерно в 2000 сомов, если не считать расходов на еду. За один день можно также съездить в ущелья Аламедин или Бирбулак, это будет стоить около 400 сомов с человека.
Полный список поездок вы можете посмотреть в графике походов от Союза пешеходного туризма — чтобы это сделать, кликните сюда.
Если хотите отдохнуть от Бишкека, можно поехать на один день в Алматы. Asia Expeditions собирает группу на 5 и 6 января — в эти даты вы посетите: высокогорный каток «Медеу», Центральный парк отдыха, дельфинарий и торговый центр «Мега Алма-Ата». Стоит тур 2000 сомов, но, если вы можете организовать досуг сами, то проезд на маршрутке Бишкек-Алматы стоит всего 400 сомов в одну сторону. Выбирайте!
Есть также возможность поехать в Ташкент, но для этого вам надо выделить три свободных дня. Компания Travel to Central Asia собирает группу для поездки в столицу Узбекистана 4 января, возвращение в Бишкек — 6 января. Во время тура вы посетите площадь Амира-Тимура, одно из крупнейших медресе 16 века Кукельдаш и другие знаменитые места ТашкентаDF
Если вы не успеваете, то похожий тур будет с 11 по 13 января. Стоит он примерно 5600 сомов (80$).