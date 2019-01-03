Целых семь дней выходных объявило правительство в начале 2019 года. Рассказываем, куда податься и чем заняться, если вы уже устали от Нового года, доедания оливье из бездонного тазика и ленивого праздничного Бишкека.

Вы можете заняться активным отдыхом — например, съездить в горы или искупаться в термальных источниках.

Союз пешеходного туризма как раз запланировал двухдневный поход на озеро Сутту-Булак с 5 по 6 января: в первый день будет посещение петроглифов в Чолпон-Ате и купание в источниках «Таш-Суу», а во второй день — поход на само озеро. Транспорт, проживание, услуги гида обойдутся вам примерно в 1700 сомов.

У Союза есть и однодневные походы в начале января — например, поездки на горнолыжные базы «ЗиЛ», «Каракол» или «Тогуз-Булак». Если вы без экипировки, то вся поездка обойдется примерно в 2000 сомов, если не считать расходов на еду. За один день можно также съездить в ущелья Аламедин или Бирбулак, это будет стоить около 400 сомов с человека.