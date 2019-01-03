Как подкупают депутатов. Пересказ отрывка из интервью с Исхаком Масалиевым

Депутат кыргызского парламента Исхак Масалиев рассказал ведущей передачи «Секреты власти» на радио «Азаттык», как правительство подкупает его коллег в обмен на лояльность.

Во время беседы с журналистской Бермет Букашевой в передаче «Секреты власти» Масалиев сказал, что существует множество способов подкупа депутата, помимо взятки.

«Подкуп разный бывает. Устройство близкого родного человека на работу. Создание условий для его предприятия, если у него есть предприятие. Неприменение мер карательного характера в отношении его предприятия, его действий», — сказал Масалиев и добавил, что ему никогда не предлагали деньги.

По его словам, иногда против близкого к депутату человека возбуждают уголовное дело, затем приостанавливают его, тем самым «держа на крючке».

Масалиев объясняет, что депутаты могут быть лояльны правительству, потому что оно решает, куда выделять деньги. «Когда депутат просит министра финансов дать деньги на ремонт школы, министр посмотрит и скажет: “Чем Масалиеву дать, который все время ругается, лучше я вот этому дам, который все время нас поддерживает”. Это тоже форма сотрудничества, мягко говоря, между депутатом и исполнительной властью», — сказал парламентарий.

По словам депутата, парламент склонен часто соглашаться с правительством, потому что это «инстинкт самосохранения депутатов», ведь с 2010 года против них стали чаще возбуждать уголовные дела.

«К сожалению, работники АКС (антикоррупционной службы при ГКНБ) и прокуратуры стали инструментом в руках власти. Любой власти — им не важно, какая власть», — заключил Масалиев.

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