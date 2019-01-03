Перестановки каждый день. Как кыргызские чиновники теряли и находили свои должности в 2018 году

Оригинал материала опубликован на сайте издания kalys.media. Авторы: Мырзайым Жаныбек кызы, Жазгуль Ибраимова, Анастасия Валеева.

За весь 2018 год в высших эшелонах власти Кыргызстана произошло 225 отставок и назначений — если не считать выходные и праздничные дни, то это почти по одной кадровой перестановке в день.

Увольнения и назначения, конечно, происходили не каждый день, а скорее «пачками». Так было, например, 19 апреля, когда правительство Сапара Исакова отправили в отставку — свои должности потеряли сразу девять чиновников, которых на следующий же день заменили другие девять человек.

Отставка правительства Исакова, скандал на ТЭЦ Бишкека, Корвалолгейт, взятки в министерстве транспорта на 520 тысяч долларов — все эти скандалы связаны с изменениями в правительстве, но не только. Всего на протяжении 2018 года было три периода отставок и назначений, на которые пришлось около 150 кадровых перестановок.

Эти массовые изменения были в апреле-мае, октябре и декабре.

Апрель-май. Эти месяцы запомнились отставкой правительства Сапара Исакова. Депутаты парламента не приняли ежегодный отчет кабинета министров за 2017 год и выразили ему недоверие.

Уже 19 апреля президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке, и проработавшее на протяжении семи месяцев правительство молодых технократов ушло в отставку. Не прошло и дня как кабинет министров возглавил близкий к президенту Мухаммедкалый Абылгазиев. С его приходом на пост главы правительства большинство министров остались на своих должностях, но сменились вице-премьеры.

Тем не менее сохранившие свои места на фоне отставки правительства Исакова долго не продержались, некоторых сместил с их должностей следующий скандал, который разгорелся в октябре: Корвалолгейт.

Октябрь. На самом деле, все началось еще 22 сентября. Тогда замминистра соцразвития Зууракан Каденову высадили из самолета Сеул-Алматы из-за скандала, который она в нем устроила. Вскоре депутат парламента Аида Исмаилова рассказала, что чиновница была пьяна и из-за нее авиаперелет задержали на два часа.

Уже вечером премьер-министра уволил Каденову, правда сама она утверждала, что не была пьяна, а просто выпила таблетку корвалола.

После этого депутаты стали обсуждать неуместные зарубежные командировки чиновников минсоцразвития — в итоге глава ведомства ушла в отставку вместе со своими заместителями.

На фоне этого посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан стал рассказывать о нарушениях закона в Министерстве иностранных дел — в результате в отставку подал и глава МИД Эрлан Абдылдаев.

Декабрь. К концу года в высших государственных структурах произошло 25 кадровых перестановок. Это было связано и с тем, что некоторые послы закончили свои дипломатические миссии. Но главное событие снова произошло в кабинете министров.

Замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева поймали на взятке в $520 тысяч — за то, чтобы решить исход тендера в пользу заинтересованной стороны. По данным следствия, в общем замминистра должен был получить за это больше полумиллиона долларов.

14 декабря президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал министра Жамшитбека Калилова за коррупцию в его ведомстве. На следующий же день Калилов подал в отставку.

Минсоцразвития стало лидером по кадровым назначениям

В течении года в каждом министерстве происходит хотя бы одна кадровая перестановка. Больше всего назначений и увольнений в 2018 году произошло в министерствах социального развития и здравоохранения.

2018 год изменил карьеру «долгоживущих» чиновников

В ушедшем году освободили от должностей или перевели на другие места многих чиновников, которые работали на одном месте по пять-восемь лет.

Проанализировав кадровые перестановки, мы определили, что кыргызские чиновники работают на одной должности в среднем два года. Рекордсмен, проработавший зампредседателя ГКНБ в четыре раза больше этого показателя, Рустам Мамасадыков в 2018 году ушел в отставку.

Кубатбек Боронов, который пробыл министром чрезвычайных ситуаций больше семи лет и занял второе место в этом рейтинге, пошел на повышение и стал вице-премьером.

Есть и антирекорды. Бывший телохранитель Атамбаева Болот Суюмбаев после ухода из ГКНБ стал главой финпола. Однако проработал там всего 10 дней — после смены правительства Суюмбаев ушел в отставку. Его заместитель в финполе Исабек Султаналиев продержался на этой должности и того меньше — всего 8 дней.

Гендерные особенности в назначении и увольнении

Анализ показывает, что женщины в среднем задерживаются на своей должности дольше мужчин. Если мужчины работают на одной должности в среднем два года, то женщины — три.

На высоких должностях в Кыргызстане преобладают мужчины — и эта особенность сохраняется, несмотря на кадровые перестановки. Но мы нашли интересное гендерное равенство: соотношение назначений к увольнениям среди чиновниц и чиновников оказалось одинаковым — чуть больше половины.

В Кыргызстане нет единой базы о назначении и увольнении чиновников. Мы собрали информацию с сайтов Kaktus, Sputnik и 24.kg и проверили ее через официальные источники. Датасет доступен по этой ссылке.

Работа над этим исследованием стала возможна, благодаря проекту Internews «Медиа-К», который финансово поддерживают USAID в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.

Выводы авторов материала могут не совпадать с мнением доноров.

Перевод с кыргызского: Кайрат Замирбеков

Адаптация текста на русском языке: Эльдияр Арыкбаев, Дмитрий Мотинов