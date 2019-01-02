Атабек Абдуллаев

39-летний гражданин Кыргызстана Атабек Абдуллаев оказался одним из шести подозреваемых в подготовке теракта в Швеции. Что о нем известно?

Что случилось?

Шведская полиция с апреля 2018 года задержала несколько подозреваемых в подготовке к терактам, среди которых оказался 39-летний гражданин Кыргызстана Атабек Абдуллаев. В конце декабря ему предъявили обвинения в подготовке теракта и финансировании экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) — по информации прокуратуры, он и другие задержанные переводили деньги боевикам из этой группировки. Кроме Абдуллаева, среди обвиняемых еще пять граждан Узбекистана.

Обвиняемыми в подготовке к теракту сейчас проходят трое из шести задержанных, включая Абдуллаева — в их домах во время обыска нашли ножи, спецобмундирование и химикаты (660 кг и 100 литров веществ, которые потенциально могут использоваться для изготовления взрывчатки).

Фото: Полиция Швеции

Обвинение также строится на переписке задержанных и анализу их поведения в соцсетях. По версии шведской полиции, обвиняемые обсуждали подготовку теракта, используя кодовые слова: «свадьба» вместо слова теракт, и «украшение машины» вместо минирования. «Тебе нужен кто-то, чтобы украсить машину для свадьбы? Если хочешь, я могу прислать тебе видео об украшении машины. Еще я напишу братьям, которые занимаются украшением машин», — приводит издание «Экспрессен» отрывок из переписки одного из задержанных.

Власти Швеции также сообщили, что один из задержанных контактировал с Рахматом Акиловым, осужденным на пожизненный срок за теракт в Стокгольме в 2017 году — тогда Акилов выехал на грузовике на пешеходную улицу в центре Стокгольма, в результате чего погибли четыре человека, еще 15 получили травмы.

Что известно об Абдуллаеве?

По информации шведских СМИ, 39-летнего Атабека Абдуллаева арестовали 30 апреля — в его компьютере и телефоне нашли «материалы, поддерживающие террористическую организацию ИГ». Согласно данным полиции, Абдуллаев также пытался по поддельной справке от работодателя стать клиентом банка Handelsbanken.

Сопоставив данные об Абдуллаеве из соцсетей с открытыми источниками в кыргызских госорганах, журналисты Kloop.kg обнаружили, что он действительно из Кыргызстана — обвиняемый в теракте вырос в селе Тоо-Моюн Араванского района Ошской области.

Полиция говорит, что кыргызстанец приехал в Швецию в августе 2017 года с помощью визы, выданной властями Польши — частично это подтверждает информация в аккаунте жены Абдуллаева, в котором она указала, что живет в польском городе Лодзь.

Информация из аккаунтов супругов Абдуллаевых говорит о том, что они оба религиозные люди: подписаны на группы, посвященные толкованию Ислама, публикуют фотографии с религиозными текстами, их дети на снимках показывают жест об единобожии.

Однако не более того — в своём профиле на «Одноклассниках» Абдуллаев, по крайней мере на момент публикации этого материала, не публиковал однозначной информации, связанной с пропагандой экстремизма. В «ВКонтакте» он подписан, кроме религиозных групп, на юмористические паблики и группы, посвященные иммиграции в Европу.